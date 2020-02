Demà arrenca una nova edició Del Cicle de Muntanya

Els amants de l’alpinisme, l’escalada i l’aventura tenen una cita a partir de demà a l’Auditori Diputació de la ciutat de Tarragona. El Cicle de Muntanya 2020, organitzat per la Diputació de Tarragona en col·laboració amb Anima’t, oferirà fins al 26 de març sis conferències a càrrec de reconeguts escaladors i alpinistes. Les sessions tindran lloc cada dijous a les set de la tarda. L’entrada serà gratuïta amb invitació, que es podrà recollir una hora abans de cada sessió al mateix recinte. En aquesta edició, el reconeixement Cicle de Muntanya es lliurarà a l’escalador català Joan Cerdà. La menció vol reconèixer els valors, la dedicació i la trajectòria d’aquest muntanyenc reconegut per la seva important empremta en el món de l’escalada en particular i del muntanyisme en general. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, lliurarà el reconeixement durant la conferència inaugural.

Les sis conferències

La primera conferència del cicle, Alpinisme d’aventura, anirà demà a càrrec de l’alpinista català Oriol Baró (Taüll, 1979). Pirineista, alpinista, guia de muntanya i formador de guies, ha assolit vies importants als Andes, l’Himàlaia, els Alps i els Pirineus. La segona sessió del cicle (27 de febrer), Patagònia fins a l’arrel. Torre Central del Paine, anirà a càrrec de l’alpinista, escaladora, guia de muntanya, actriu, periodista i model publicitària Fátima Gil. En el documental, Fátima Gil i el seu company Diego Hernández ens faran reviure els dies d’intensa escalada per coronar la Torre Central de les Torres del Paine, a la Patagònia xilena.

El 5 de març serà el torn de Krzysztof Wielicki (Polònia, 1950) amb la conferència La meva elecció. Wielicki ha coronat els catorze vuitmils i ha estat pioner en tres formes d’alpinisme: hivernals, escalades llampec i ascensions solitàries. La següent conferència, Territoris inexplorats, gel i nòmades a l’Àrtic rus (12 de març), anirà a càrrec de l’alpinista, explorador i instructor d’alpinisme i escalada Rafa Vadillo. Aquest català ha escalat cascades de gel arreu del món, amb primeres ascensions a Sibèria, la Lapònia, el Canadà, els Estats Units, Turquia, Eslovàquia, França, Itàlia i els Pirineus. El 19 de març a les 19 hores tindrà lloc la conferència Muntanyes de llibertat, a càrrec de l’alpinista, escalador i especialista en salt base Carlos Suárez, amb un extens historial d’expedicions i viatges pels cinc continents.

Estrena

El dijous 26 de març tindrà lloc l’última conferència del cicle, Valhalla. La conquesta del sostre més gran del món, a càrrec de l’escalador català Edu Marín. La cloenda d’aquesta edició del Cicle de Muntanya comptarà amb l’estrena mundial del documental d’aquesta gran aventura assolida a Getu, a la província xinesa de Guizhou.