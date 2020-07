Platges infinites envoltades de natura

L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors és un lloc ideal per descobrir amb tota la família pels seus atractius de mar i muntanya. Els seus arenals, tranquils, extensos i naturals, permeten gaudir del millor de la platja sense haver de barallar-se amb ningú per posar la tovallola.

L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors està situat a la frontera entre la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre i es podria dir que reuneix el millor d’aquests dos territoris. Per un costat, disposa de platges infinites d’aigües cristal·lines en què predomina clarament la natura i, per l’altre, és una localitat molt ben comunicada perquè disposa de connexió directa amb l’autopista AP-7 i, des de fa uns anys, amb l’autovia A-7, que discorre en paral·lel a l’antiga N-340. També té estació de ferrocarril.

Platges de tot tipus

Tot i aquestes excel·lents connexions, no és un municipi gens massificat, un lloc ideal per gaudir de la platja amb tota la família. Precisament, l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors té una varietat de platges única en què podem trobar sorrals de tot tipus.

La platja del Torn és una platja naturista de renom internacional, que forma part d’un espai d’interès natural anomenat la Rojala; la platja de l’Arenal, a la part nord, és una platja urbana, amb una oferta d’activitats diversa i molt adequada per a les famílies amb nens gràcies a la poca profunditat, i, a la part sud, és una platja natural, amb dunes plenes de vegetació mediterrània, un bosc de pi blanc i un petit aiguamoll amb joncs.

La platja de la Punta del Riu és al costat del Port Esportiu de l’Hospitalet. Com la de l’Arenal, on està ubicada la Base Nàutica, és molt aconsellable per a la pràctica d’esports nàutics. La platja de l’Almadrava destaca pel seu passeig marítim, des d’on es poden contemplar les pintoresques cases blanques del nucli del mateix nom. De fet, és conegut també com la petita Eivissa.

Gaudir de l’‘snorkel’

Per als amants de les activitats aquàtiques, una proposta que serveix per donar a conèixer la riquesa biològica del fons marí de la costa de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors són les rutes submarines. Mitjançant aquests itineraris que s’habiliten a l’estiu, els aficionats a l’ snorkel poden observar les espècies més característiques de posidònia, una planta considerada de protecció prioritària per la Unió Europea. Cal tenir en compte que aquesta és una de les franges litorals que estan més ben conservades de la costa de Tarragona. De fet, gràcies a la presència d’aquesta planta les aigües de la destinació són transparents i permeten gaudir al màxim del fons marí. Un fons de sorra i roca, on es poden trobar un gran nombre de plantes i animals, com ara anemones de mar, espirògrafs, julioles, estrelles vermelles, cogombres de mar, etc.

Activitats a l’aire lliure

A les platges es pot jugar a diversos esports a la sorra i practicar activitats nàutiques de tot tipus. A les instal·lacions del port esportiu s’hi ofereixen propostes com windsurf i vela; i a la Base Nàutica, situada a la platja de l’Arenal, caiacs, banana, pàdel surf, snorkel, submarinisme, i moltes altres.

La costa de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors reuneix totes aquelles sensacions que volem tornar a viure: passejar per una platja infinita, banyar-se en aigües transparents, respirar l’aire pur d’un dels entorns més naturals de la demarcació... I és que la destinació també atresora una serralada amb vistes al mar, un fet poc freqüent a la Costa Daurada.

El Sender Litoral del Jonquet és de baixa dificultat i uneix dues platges de bandera blava: la de l’Arenal i la del Torn, a l’Hospitalet de l’Infant. Transcorre paral·lel a la costa i més de la meitat del recorregut travessa l’espai d’interès natural (PEIN) de la Rojala - platja del Torn, on hi ha l’illot del Torn, un petit promontori de roca unit a la platja que encara conserva vestigis d’una antiga torre de guaita del segle XVI.