Els Castellers de Barcelona celebren els 50 anys d'història en bona companyia

Els castells sempre han estat una activitat popular que practiquen grans i petits, rics i pobres, als carrers i les places de cada ciutat. Però 50 anys no se celebren cada dia i l'aniversari dels Castellers de Barcelona es mereixia un escenari especial. La cervesera Damm, principal mecenes del món de les torres humanes, ha obert aquest diumenge les portes de la seva antiga fàbrica per acollir els barcelonins i les 19 colles en actiu que han apadrinat des de la seva fundació.

El pati interior del 515 del carrer de Rosselló s'ha vestit de pilars, torres i castells de totes mides i colors per celebrar un dels primers actes del cinquantè aniversari dels Castellers de Barcelona. La poca exigència tècnica de la cita, l'elevat nombre de formacions i la ubicació en el calendari han fet que l'ambient fos relaxat i festiu. La diada suposava el tret de sortida de la temporada 2019 per a diverses agrupacions com ara la dels Castellers de Sydney, l'última de les apadrinades pels barcelonins. Els de les antípodes han volgut ser presents en l'acte alçant el seu pilar de quatre simultàniament amb la resta de formacions. Els de la camisa groga han pogut compartir el moment a través d'una videoconferència en viu -dos de dotze del migdia a Barcelona, quarts d'onze de la nit a Austràlia-.

249x249 Els Castellers de Barcelona alcen el segon 4d8 de la temporada / EFREN GARCIA Els Castellers de Barcelona alcen el segon 4d8 de la temporada / EFREN GARCIA

Més enllà de castells com el quatre de vuit o el cinc de set amb tronc femení que l'agrupació amfitriona ha repetit per segona setmana consecutiva en una actuació que s'ha celebrat sense rondes ni torns establerts, el més destacable de la jornada ha estat l'ambient, la col·laboració a les pinyes i la mostra de com els camises vermelles han teixit amistats arreu de Catalunya durant tots aquests anys. A la cita no hi han faltat alguns membres de l'extinta colla dels Castellers de la Roca i fins i tot alguns castellers australians han aprofitat la ronda de pilars de comiat per alçar un simbòlic espadat de tres pisos.

Bordegassos de Vilanova, Minyons de Terrassa, Vailets de Gelida, Castellers de Cornellà, Xics de Granollers, Castellers de Sants, Castellers de Lleida, Capgrossos de Mataró, Castellers de Rubí, Castellers de Sant Cugat, Castellers de Figueres, Castellers del Riberal, Castellers de Cerdanyola, Nyerros de la Plana, Encantats de Begues, Castellers del Prat, Castellers de Sarrià i Castellers de Sidney, han participat a la diada com a colles apadrinades de la formació de la camisa vermella. Els veïns Castellers de la Sagrada Família s'han volgut afegir a la celebració. Després d'un dinar conjunt, la festa ha seguit amb les actuacions musicals de Miquel del Roig i el grup La Mulata.

Si bé la diada ha servit per celebrar l'aniversari dels Castellers de Barcelona, la commemoració oficial d'aquesta efemèride tindrà lloc el 8 de juny i comptarà amb la presència de la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella Xiquets de Valls, les dues agrupacions del bressol del fet casteller.