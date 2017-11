Els Castellers de Madrid celebren tres estrenes d'una sola tacada

260x366 Els Castellers de Madrid completen la seva primera actuació amb tres castells de sis pisos / XICS DE GRANOLLERS Els Castellers de Madrid completen la seva primera actuació amb tres castells de sis pisos / XICS DE GRANOLLERS

La vigília de la diada dels Xics de Granollers ha comptat aquest dissabte amb uns convidats d'excepció. La Colla Castellera de Madrid s'ha desplaçat aquest cap de setmana fins a Catalunya per acompanyar la formació del Vallès Oriental en la seva actuació de final de temporada. L'exhibició, que ha tingut lloc al migdia a la plaça Porxada de Granollers, ha servit perquè la colla convidada estrenés tres noves construccions d'una sola tacada i fes pujar el seu llistó ben alt.



Divendres agafaven l'Ave fins a Barcelona i d'allà cap a Granollers. Els Castellers de Madrid aprofiten cada minut que passen amb una de les colles que els ha ajudat a fer les seves primeres passes. Els ‘gatos’ van poder assajar conjuntament amb els Xics i van compartir amb ells el sopar i la gresca de la nit. Aquest migdia s'han tornat a enfaixar per realitzar la seva primera actuació a terres catalanes. Els madrilenys han anat alçant el llistó a cada una de les rondes de l'actuació. Han començant descarregant el seu primer quatre de sis. Després d'un intent desmuntat, s'han apuntat també el primer castell de la gamma alta de sis, el tres amb agulla. Lluny de conformar-se amb dues estrenes, han buscat un tercer èxit. Després d'assajar intensament el dos durant les últimes setmanes, l'han portat a plaça per primer cop i tot i desmuntar-ne un primer intent també l'han aconseguit descarregar. Tres estrenes que saben a glòria, sobretot tenint en compte que el dos de sis suposa ja una dificultat tècnica important i que altres colles novelles triguen força a completar-lo per primer cop. La Colla Castellera de Madrid ha passat de comptar amb una sola estructura de sis pisos a descarregar-ne tres en una sola actuació.



Després de col·locar divendres el pis de dosos a la construcció que ha de culminar un cap de setmana d'ensomni, el set de vuit, els Xics de Granollers han decidit guardar els castells de vuit pisos per a la diada de diumenge. Han dedicat la seva actuació de vigília a rodar els troncs del tres i del quatre i han arrodonit la jornada amb el dissetè cinc de set descarregat de la temporada, tota una escola de castellers. Diumenge voldran alçar un pis més les seves estructures bàsiques -el tres i el quatre- i treure's una espina que porten clavada des de la temporada passada si aconsegueixen descarregar per primer cop el set de vuit. Els de la camisa grana van coronar aquesta estructura la temporada passada en la seva diada de final d'any i l'han tornat a carregar enguany a Barberà del Vallès.



Colla Castellera de Madrid: P4, 4d6, id 3d6a, 3d6a, id 2d6, 2d6, P4

Xics de Granollers: 2 P4, 3d7, 5d7, 4d7, 2 P4