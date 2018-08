Els Castellers de la Vila de Gràcia recuperen els nou pisos per festa major

260x366 Els Castellers de la Vila de Gràcia descarreguen el 3d9f en la seva diada de festa major / CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA Els Castellers de la Vila de Gràcia descarreguen el 3d9f en la seva diada de festa major / CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA

La diada castellera de la festa major de la vila de Gràcia va servir de revulsiu per a la colla local, que va completar-hi el primer castell de nou pisos de l'any, després d'un inici de curs força complicat. La plaça de la Vila va veure també els nou pisos de la Colla Joves Xiquets de Valls i l'estrena enguany del cinc de vuit dels Xiquets de Reus. Tornant de les vacances i amb la seva festa major a les portes, els Moixiganguers d'Igualada van aixecar el peu de l'accelerador per rodar castellers en estructures de la gamma alta de set.



Si bé el nivell dels Castellers de la Vila de Gràcia s'ha mantingut des que el 2016 es van apuntar la millor temporada del seu historial, cal remuntar-se fins al novembre d'aquell mateix any per trobar l'últim tres de nou amb folre descarregat per la colla de la camisa blau marí. L'any passat el van dur ben d'hora a plaça, el mes de juny el van provar al Camp d'en Grassot, però després de desmuntar-lo en dues ocasions ja el van aparcar fins a la diada de la seva festa major. Ara fa tot just un any el castell va quedar en intent a la plaça de la Vila i van decidir aparcar-lo per centrar els seus esforços en el quatre, que van completar en dues ocasions en el segon tram del curs.



Dissabte van insistir-hi fins a la sacietat. Van desmuntar-lo en dues ocasions, i van perdre la primera ronda, i van tornar-hi després de descarregar el dos folrat en el segon torn. La tercera seria la bona i els de Gràcia recuperaven el tres folrat, tot i que van estirar l'actuació per arrodonir-la amb tres aletes. Van descarregar el quatre de vuit en una quarta ronda.



La Colla Joves Xiquets de Valls va aprofitar l'actuació per sumar una construcció de nou pisos, el tres folrat, i va seguir rodant les estructures del quatre –deure pendent sobre del folre– i del dos, en aquest cas folrat. També van treure'n profit els Xiquets de Reus, que van descarregar-hi el primer cinc de vuit de la temporada. El van acompanyar del cinquè dos folrat de l'any però van haver de desmuntar dos cops el quatre de vuit.



Acabats d'arribar de les vacances d'estiu, i amb baixes sensibles, sobretot entre els més menuts, els Moixiganguers d'Igualada van apuntar als castells de la gamma alta de set per preparar la seva festa major. No va fallar el cinc de set, una estructura que volen aixecar un pis diumenge.



Castellers de la Vila de Gràcia: id 3d9f, id 3d9f, 2d8f, 3d9f, 4d8, 2 P4, P4b

Colla Joves Xiquets de Valls: 2d8f, 3d9f, 4d8, 2 P5, 3 P4

Moixiganguers d'Igualada: 5d7, 3d7a, 4d7c, 2 P4

Xiquets de Reus: 5d8, 2d8f, id 4d8, id 4d8, 2 P4