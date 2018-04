Els Marrecs arrenquen a bon ritme

260x366 Els Marrecs descarreguen el seu primer 3d8 de l'any a casa / MARRECS DE SALT Els Marrecs descarreguen el seu primer 3d8 de l'any a casa / MARRECS DE SALT

Una de les actuacions que es van salvar de la pluja dissabte va ser la de la celebració del vint-i-dosè aniversari dels Marrecs de Salt. La formació amfitriona va aprofitar la trobada per estrenar el seus primers tres de vuit i dos de set de l'any. Les circumstàncies, però, van fer que les colles convidades no poguessin comptar amb tots els seus efectius i això va fer que tant els Castellers de Sants com els Nens del Vendrell optessin per seguir rodant les construccions de la gamma alta de set.



Els de Marrecs van començar l'actuació amb el seu plat for, un tres de vuit que van completar després d'un peu desmuntat a causa d'un desajust de mides. L'execució va ser gairebé perfecta i no va semblar en cap moment que es tractés del primer de l'any. Van optar per conjugar una de les estructures més tècniques, la del dos de set, amb la més participativa, la del nou. El dos, una de les cartes importants dels de Salt la temporada passada, es va descarregar sense complicacions i van finalitzar la seva exhibició el seu segon nou de set enguany, tot just el cinquè del seu historial. Van descarregar-lo fent servir un sol enxaneta.



Els Nens del Vendrell van posar-se en marxa amb un quatre de set lleuger que serviria per fer les provatures necessàries de cara a les primeres construccions de vuit pisos de l'any. Van optar en segona ronda per atacar un quatre de set amb agulla, de nou amb un pis de quarts molt lleuger. La rotació de castellers de tronc a les files dels de la camisa vermella va ser notable. Van finalitzar la seva actuació amb el tres de set.



Les baixes van condicionar els resultats dels Castellers de Sants, que van descarregar un impecable quatre de set amb agulla en la primera ronda. Van aprofitar la cita per donar oportunitats a castellers poc habituals en els seus troncs, una feina imprescindible de cara a la renovació d'algunes posicions que enguany necessitaran algun relleu. El seu castell més espectacular va ser el tres de set aixecat per sota, construcció amb la qual van arrodonir la diada.



La ronda de pilars va veure la colla local alçant dos espadats de cinc pisos de forma simultània i els Castellers de Sants completant el vano de cinc. Els Nens del Vendrell van optar per descarregar un únic pilar de cinc.



Marrecs de Salt: 3 P4, 3d8, 2d7, 9d7, 2 P5

Castellers de Sants: 2 P4, 4d7a, 4d7, 3d7xs, V5

Nens del Vendrell: 3 P4, 4d7, 4d7a, 3d7, P5