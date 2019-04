Per Sant Jordi, llegeix castells

La biblioteca castellera s’eixampla cada any amb noves publicacions que aporten una mirada diferent del món casteller. En l'últim any natural han sortit nous llibres amb diferents objectius: de divulgació castellera, d’anàlisi històrica i recopilatori d’informació.

'Enciclopèdia Castellera. Tècnica i ciència - Volum 3'

Direcció: Xavier Brotons

Editorial: Cossetània Edicions

Preu: 38,50 €

'Enciclopèdia Castellera. Tècnica i ciència - Volum 3'

Després dels dos primers volums, en els quals es repassava la història castellera des dels seus inicis fins al 2016, en el tercer volum es fa una anàlisi tècnica i científica dels castells. Sota la direcció de Xavier Brotons, el llibre compta amb textos de Jordi Andreu, Joan Boronat, Pere Ferrando, Eduard Jiménez, Jaume Rosset i Raquel Sans.

El llibre consta d’una primera part en el qual es tracten les qüestions bàsiques dels castells com les posicions i els diferents tipus d’estructures. A continuació s’entra en la gestió interna de les colles: direcció, equips tècnics, planificació d’assajos.

L'últim apartat del llibre és el científic, en el qual s’analitzen els castells des de diferents vessants. Primer de tot es fa un càlcul dels castells en alçada, pes, oscil·lacions, carregues... El següent punt són les caigudes i es té en compte l’eficàcia dels castells, sinistralitat, absorció de la pinya... En el llibre també es detallen els diferents elements de protecció activa i passiva, la fisiologia dels castellers i la seva indumentària.

'Castells: una història d’èxit'

Autor: Miquel Botella

Editorial: Galàxia Gutenberg

Preu: 21,90 €

Castells: una història d'èxit

Després que els castells s’hagin tractat des de diferents punts històrics i tècnics, Miquel Botella, expresident de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, va considerar que faltava analitzar-los des d’un punt de vista social.

En les seves prop de 500 pàgines analitza, per exemple, quin paper han tingut els castells en cada moment de la història i com han sigut un reflex de la societat. En els últims episodis també es fa una anàlisi actual, com la sostenibilitat econòmica, el risc a la mercantilització, que es perdin els valors positius...

‘Torredembarra. Tres segles de castells (1771-2018)’

Autors: Josep Bargalló, David Morlà i Gerard Recasens

Editorial: Cossetània Edicions

Preu: 12,90 €

Torredembarra. Tres segles de castells (1771-2018)

El camp de Tarragona i Penedès compta amb diversos municipis amb una gran història castellera al darrere. Un d’ells és, sense cap mena de dubte, Torredembarra. Josep Bargalló, David Morlà i Gerard Recasens ho han volgut recollir en el llibre ‘Torredembarra. Tres segles de castells (1771-2018)’, en el qual descriuen el municipi com una “plaça amb molta història per quantitat –tres segles– i, sobretot, per qualitat”.

En ell es destaca Torredembarra com a primer municipi on està documentat, en ple segle XVIII, la utilització del terme "torres o castells" referit a les construccions setcentistes d'un ball de valencians. En el llibre també es fa un repàs de la història de la colla local, els Nois de la Torre.

'El gran llibre dels castells'

Autors: Raquel Sans (redacció) i Octavi Torné (il·lustracions)

Editorial: Larousse

Preu: 18,50 €

El gran llibre dels castells

A més de llibres històrics i d’anàlisi, també n’hi ha de divulgació en els quals es busca atraure nous públics i alhora despertar la curiositat dels més entesos. És el cas d’ 'El gran llibre dels castells', escrit per Raquel Sans i il·lustrat per Octavi Torné.

El llibre es divideix, essencialment, en quatre apartats: descripció de què són els castells i les colles, quins castells es fan, els elements complementaris dels castells i un diccionari casteller. En cada apartat, a més, es detallen un seguit de dades complementàries, preguntes curioses i fets sorprenents del món casteller.