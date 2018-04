Els castellers també opten per la transversalitat

Les prop de 50 colles que han participat aquest diumenge al migdia en la manifestació per la defensa dels drets i de les llibertats del poble català, convocada per la plataforma Espai Democràcia i Convivència, s'han sumat a l'acte festiu alçant les seves construccions de forma reivindicativa. L'escenari ha convidat a fer que algunes agrupacions optessin, fins i tot, per aixecar els castells conjuntament, cosa que ha brindat una imatge poc habitual en el món casteller.



Tot i que és comú veure castellers de diverses colles participant plegats en les pinyes d'altres formacions, no ho és tant que el tronc d'aquestes estructures sigui compartit. Els anomenats 'castells de germanor' són anecdòtics al llarg de l'any i queden reservats a celebracions puntuals i a col·laboracions entre colles molt pròximes. Després de completar les tres rondes d'una actuació, quan se'n fa algun acostuma a ser un pis inferior al nivell de les formacions que el componen.



Algunes colles han compartit aquest migdia estructura a Barcelona. És el cas, per exemple, dels Castellers de Badalona i els de Cornellà, els de Castelldefels i la Colla Jove Xiquets de Vilafranca, i la construcció tricolor dels Marrecs de Salt, els Castellers d'Esparreguera i els de Figueres. L'estampa policromàtica ha emocionat part dels manifestants, que veien per primer cop una construcció d'aquest tipus.



Les aliances més comunes durant la temporada es donen entre colles amb forts vincles, com és el cas dels Xiquets de Hangzhou i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de la Vila de Gràcia i els de Mont-real, i els Castellers de París amb les seves colles padrines, els Castellers del Poble Sec i els de Lleida. Un altre cas habitual el podem trobar en actuacions com la Trobada de Colles de l'Eix Transversal, que és tradicional que s'acabi amb un quatre de set amb una rengla formada per castellers de cada una de les quatre colles que hi participen.