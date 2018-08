La diada de Sant Magí deixa premis per a tothom

260x366 La Colla Jove Xiquets de Tarragona corona el seu primer 2d9fm de l'any a la plaça de les Cols / TJERK VAN DER MEULEN La Colla Jove Xiquets de Tarragona corona el seu primer 2d9fm de l'any a la plaça de les Cols / TJERK VAN DER MEULEN

Diades castelleres com la de Sant Magí són les que fan que l'afició per les torres humanes a la ciutat de Tarragona es mantingui molt per sobre d'altres activitats. Les quatre colles de la ciutat han aconseguit els seus principals reptes a la plaça de les Cols i ho han fet amb un ritme i una veterania envejables. Si bé l'espai reservat per alçar castells al peu de les escales de la catedral és força limitat i això fa que les quatre formacions de la ciutat hagin de rellevar-se en un moviment complicat, el protocol tarragoní ha tornat a funcionar a la perfecció agilitzant una exhibició amb tres castells de gamma extra i estrenes de tots colors.



Quan el teu castell insígnia fa llenya en la primera ronda de la diada de festa major, el repte esdevé més important si això és possible. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha optat pel cinc de nou folrat com a primera estructura. Enguany ja l'havien completat en dues ocasions i això, a més de l'experiència prèvia, els donava un punt extra d'energies. La construcció, però, no s'ha mostrat còmoda i ha tremolat des dels primers compassos. Tot i treballar amb veterania, el cinc ha acabat cedint per la part baixa poc després de les aletes. La caiguda els ha fet reconduir les seves passes canviant l'ordre de les estructures preparades. Han bastit el nou de vuit en el segon torn per buscar la serenor dels seus castellers. S'han oblidat de seguida de la llenya i han demostrat múscul en dominar l'estructura. Han salvat algun desajust de mides en una de les torres adossades per descarregar els seu segon castell. El plat fort del dia havia de ser l'estrena del dos emmanillat, que s'han reservat per al final. La torre s'ha alçat ampla de mides i tot i, si bé s'ha arribat a coronar, ha acabat fent llenya impendint sense marge de treball.

249x249 Els Xiquets de Tarragona recuperen els nou pisos en la diada de Sant Magí / TJERK VAN DER MEULEN Els Xiquets de Tarragona recuperen els nou pisos en la diada de Sant Magí / TJERK VAN DER MEULEN

La dels Xiquets de Tarragona ha estat una de les colles que ha decidit arrencar la marxa amb un els seu castell més importants. El seu programa de màxims apuntava a la tripleta màgica -tres i quatre de nou amb folre més cinc de vuit- i és per això que han buscat en el primer torn l'estrena del tres folrat. L'estructura ha avisat ben d'hora amb diverses sotragades al quart pis però els ‘matalassers’ l'han sabut controlar fins a l'aleta. En tancar els pisos alts, el tres ha anat desfigurant-se i el pom de dalt ha perdut l'estabilitat amb el pas de l'enxaneta. No s'han arronsat i han buscat el cinc de vuit en segona ronda. L'han alçat a molt bon ritme i han aconseguit aturar els moviments als pisos baixos per donar confiança a la canalla. Han donat per bo el premi de les dues primeres rondes en descartar el quatre de nou amb folre en una decisió assenyada. Han arrodonit la seva tercera ronda tot descarregant un quatre de vuit que els ha donat aire per encarar la ronda de pilars.

249x249 Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau assoleixen el primer 2d8f del seu historial i arrodoneixen la tripleta de vuit / TJERK VAN DER MEULEN Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau assoleixen el primer 2d8f del seu historial i arrodoneixen la tripleta de vuit / TJERK VAN DER MEULEN

Si una colla era conscient que avui es plantava a la plaça de les Cols en disposició de fer història, aquesta era la dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Protagonistes d'una magnífica progressió en els últims anys, han buscat un nou pas endavant traient a plaça una estructura llargament esperada, la del dos de vuit amb folre. Ho han fet de cara, en la primera ronda, amb els nervis lògics però amb la confiança de la feina feta. Després de desmuntar els dos primers peus, han sonat les gralles i ho han fet amb decisió. Els de la camisa verda han dibuixat una torre d'excepció, replicant el seu domini amb el dos de set dalt d'un folre. Han coronat el dos de vuit amb folre amb delicadesa i agilitat i han deixat que s'estiressin les mides en una dolça descarregada. Amb part de la feina feta, han apamat els dos castells bàsics de vuit, mostrant-ne una execució impecable. Ningú no hauria dit a tercera ronda que tot just fa tres anys que els de Sant Pere i Sant Pau van completar el quatre per primer cop, avui l'han fet servir com a castell de tràmit per arrodonir la primera tripleta de vuit del seu historial.

249x249 Els Xiquets del Serrallo completen el segon 2d7 del seu historial / TJERK VAN DER MEULEN Els Xiquets del Serrallo completen el segon 2d7 del seu historial / TJERK VAN DER MEULEN

Amb l'estrena del dos de set com a principal objectiu, els Xiquets del Serrallo han estat els encarregats d'iniciar l'actuació. Ho han fet fins i tot uns instants abans de les dotze del migdia, tot atacant el quatre de set amb agulla, el castell de la gamma alta que més cops han repetit aquesta temporada. Els de la camisa blau marí l'han dominat sense complicacions, alliberant un pilar de gran solvència. Han buscat l'estrena del cinc de set en el segon torn i l'han sabut fer seu amb certa comoditat. La construcció s'ha alçat amb la rengla un punt tancada però això no els ha suposat cap complicació i fins i tot han pogut gaudir d'un descens serè. Les sensacions en els darrers assajos havien estat positius i els del barri mariner portaven una carta guardada sota la màniga. A tercera ronda han sonat les gralles per apuntar-se el segon dos de set descarregat del seu historial. El castell no ha estat senzill i han hagut de lluitar-lo a tots els nivells. Amb l'estructura estirada de mides des de l'inici, el descens ha estat vertiginós.



La ronda de pilars no ha estat justa amb les formacions que, després d'una llarga actuació han hagut de rebaixar pretensions. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha optat pel pilar de set amb folre, que han pogut completar sense complicacions. No ha estat així en el cas dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau que no han pogut festejar com calia la millor exhibició de la seva història en patir la llenya del seu espadat. Els de la camisa verda no han renunciat al pilar de set amb folre però en els moments culminants el pilar s'ha desestabilitzat fent llenya just quan l'enxaneta s'anava a deixar anar de mans. Els Xiquets de Tarragona han optat pel pilar de sis, ajornant el de set, però també han patit una caiguda just després de l'aleta.



Xiquets del Serrallo: 4d7a, 5d7, 2d7, V5

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5d9f c, 9d8, 2d9fm c, P7f, P5 + 4P4

Xiquets de Tarragona: 3d9f c, 5d8, 4d8, P6 c, P5

Castellers de Sant Pere i Sant Pau: 2d8f, 3d8, 4d8, i P7f, P5