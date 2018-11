La gamma de la tripleta màgica nota el descens de les colles de nou

Al llarg de la temporada s'ha esmentat en repetides ocasions la dificultat que han tingut les colles punteres per mantenir el nivell respecte a l'any anterior. Aquest descens, però, s'ha fet més evident entre les colles que tenen el seu límit en els castells bàsics de nou. A excepció dels Xiquets de Reus i, especialment, els Moixiganguers d'Igualada, la resta de colles han baixat substancialment el seu nivell respecte a anteriors temporades. Aquest descens generalitzat, per tant, ha portat que s'hagin completat força castells menys dels de l'anomenada 'tripleta màgica'.

Entre aquests castells, el que ha tingut una baixada menys pronunciada és el 3d9f. A més, si es tenen en compte les colles que aquest any no han completat castell de gamma extra i que, en definitiva, són l'objecte de l'estudi, aquest castell passa dels 14 completats l'any passat als 10 de la temporada actual. En aquest cas, el descens ve protagonitzat pels Castellers de Barcelona i els Castellers de Sabadell, que l'any passat en van descarregar nou i aquest any només compta amb un coronat per part dels Saballuts. Per contra, els Xiquets de Reus i els Moixiganguers d'Igualada en sumen cinc, mentre que l'any passat cap dels dos li va fer l'aleta.

L'altre castell bàsic de nou, el 4d9f, és el que ha experimentat una caiguda més destacada. Entre les colles d'aquesta gamma, l'any passat va haver-n'hi sis que el van poder descarregar (Castellers de Barcelona, Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers de Sabadell, Nens del Vendrell, Xicots de Vilafranca i Xiquets de Tarragona), els quals van sumar un total de disset. Per contra, aquest any només Barcelona i els Xiquets de Tarragona n'han pogut descarregar un cadascun.

Finalment, els registres del 5d8 també han baixat. Entre les colles d'aquesta gamma l'any passat se'n van descarregar 42 i aquesta temporada n'han descarregat 20. Les baixades més destacades són la dels Castellers de Barcelona (9 el 2017, 3 el 2018), la dels Marrecs de Salt (5 el 2017, 2 el 2018) i la dels Xiquets de Reus (6 el 2017, 2 el 2018). Alhora, hi ha tres colles que no han pogut revalidar la catedral: els Castellers de la Vila de Gràcia, els Nens del Vendrell i els Sagals d'Osona.

En aquests tres castells estudiats, a més, es produeix un altre fet; i és que feia anys que no es registraven uns números tan baixos. En el 3d9f, 101 descarregats aquest any, no es troba un registre pitjor des del 2013, any en el qual se'n van completar 92. El fenomen es repeteix en el 4d9f, 42 descarregats aquest any pels 45 del 2012. Finalment, en el 5d8 encara ens hem de remuntar una temporada més lluny, la del 2011, en la qual se'n van descarregar 49, mentre aquest any n'han sigut 67.

Totes aquestes dades, per tant, confirmen la sensació general que aquest any ha costat mantenir el nivell al qual s'havia arribat en temporades anteriors. En la gamma de la tripleta màgica, a més, hi va haver força colles que s'hi van sumar fa poques temporades i que, després d'uns anys movent-se en aquest nivell, aquesta temporada els ha costat més.