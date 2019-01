Apareixen més exalumnes de Bell-lloc que haurien patit abusos de l’exmossèn de Vilobí d’Onyar

Després que l’ARA destapés el passat diumenge els casos de suposats abusos sexuals per part de l’exsacerdot de Vilobí d’Onyar, mossèn Tomàs, el col·legi Bell-lloc del Pla ha rebut les denúncies “d’alguns antics alumnes” que van patir tocaments durant les activitats que l’eclesiàstic organitzava a la rectoria de Vilobí d’Onyar. Mossèn Tomàs, a més de ser el sacerdot d’aquest poble de la Selva durant més de 30 anys, també va estar vinculat a aquest centre educatiu.

Segons detalla el col·legi en un comunicat, una de les víctimes que s’ha posat en contacte amb la direcció ha explicat que, fa més de trenta anys, es va sentir “acorarlat” pel sacerdot “i va aconseguir escapolir-se’n”. Tot i això, la direcció del centre ha reiterat que “no havien rebut cap denúncia de caràcter sexual sobre les actuacions de mossèn Tomàs”, malgrat que aquesta setmana han estat parlant amb totes les persones que van ocupar càrrecs directius durant els anys que l’eclesiàstic va col·laborar amb el centre.

En aquest sentit, han assenyalat que han trobat dues entrevistes antigues entre responsables del centre i dues famílies que s’haurien queixat de mossèn Tomàs, però asseguren que “de cap d’aquestes dues entrevistes no es podia deduir que el sacerdot hagués mantingut conductes inapropiades amb menors”.

I és que segons ha detallat el centre, una de les entrevistes es va produir el 1999, quan una família de Vilobí va explicar al tutor personal dels seus fills que no havien fet la primera comunió al seu poble “per una enganxada” amb mossèn Tomàs. I l’altre cas es va produir “uns anys abans”, quan uns pares van comunicar al director del col·legi de l’època “la seva estranyesa” per uns “comentaris del sacerdot” durant una excursió amb els seus fills.

La direcció de l’escola ha especificat que mossèn Tomàs va col·laborar a Bell-lloc entre els cursos 67/68 i 95/96, celebrant Missa, confessant i fent homilies. Durant els cinc primers cursos va treballar al centre “unes dotze hores a la setmana”, i els darrers vuit anys només hi anava “normalment un dia a la setmana”.

Els responsables de Bell-lloc “lamenten i condemnen qualsevol forma d’abús a un menor” i assumeixen “la plena responsabilitat dels abusos que s’haguessin pogut produir en el col·legi”. Així mateix, han reiterat la seva disposició per col·laborar en la investigació i han recordat que, des de fa anys, el centre disposa de “protocols eficaços que prevenen qualsevol actuació que pogués malmentre el benestar i la integritat dels seus alumnes”.

Dilluns engega la comissió d'investigació

D'altra banda, el bisbat de Girona ha explicat que dilluns començarà a treballar la comissió diocesana que ha d'investigar els fets i que es va crear arran de la publicació de l'ARA. Així, a partir de la setmana vinent, els seus responsables atendran els testimonis que arribin i es posarà en contacte amb les persones que han aparegut als mitjans de comunicació en relació a aquest cas.

Una comissió d'investigació que, segons ha indicat la institució eclesiàstica, estarà formada per personal "de caràcter tècnic" i per una persona que s'encarregarà d'acompanyar les possibles víctimes. El bisbat de Girona reitera que la seva "prioritat" és "aclarir els fets i acollir, escoltar i acompanyar les possibles víctimes".

Els abusos de l'exmossèn de Vilobí d'Onyar

L’ARA va destapar diumenge passat que l’exmossèn de Vilobí hauria abusat sexualment d'almenys set menors entre els anys 60 i 90. Les víctimes van denunciar que el sacerdot els havia fet tocaments en diferents parts del cos, com els genitals o les cuixes, i que els mirava mentre es dutxaven.

Una sèrie de situacions que, segons els testimonis contactats, van fer arribar als responsables del bisbat de Girona de l’època: primer al bisbe Narcís Jubany i després al bisbe Jaume Camprodon –tots dos ja morts–, però que ningú va actuar.

Mossèn Tomàs té actualment 91 anys i està retirat en una casa de descans d’Arbúcies. L’ARA va contactar amb ell dues vegades. En la segona va admetre que “potser sí” que hi havia hagut alguna “carícia” a la cuixa d’algun nen, que a alguns nois se’ls posava a la falda perquè se sentissin més còmodes i segurs, i que ell era amb els nens quan es dutxaven perquè era inevitable, ja que no hi havia portes.