Tarda de llibres i bunyols a El Cucut

El sobreesforç que el Sant Jordi exigeix a les llibreries es multiplica per mil en el cas d’El Cucut, de Torroella de Montgrí. A més del 23 d’abril, aquesta llibreria celebra cada any un Sant Jordi anticipat amb el Berenar Literari del Dijous Sant, una cita que ha trobat l’èxit en una combinació perfecta entre literatura, territori (l’Empordà, al peu del Montgrí), gastronomia (bunyols de Setmana Santa, pa amb oli i sucre i vins empordanesos, entre d’altres) i el que la promotora de l’esdeveniment i propietària d’El Cucut, Teresa Calabús, anomena “el bon rotllo”. És a dir, la complicitat entre autors, editors, lectors i llibreters.

La suma de tots aquests ingredients fa que edició rere edició, i avui se’n celebra la novena, el Berenar Literari de Torroella guanyi adeptes de manera exponencial fins al punt que la Teresa es planteja posar-hi limitacions (per exemple, convidar-hi només els autors que publiquen novetat) per evitar que la trobada perdi l’esperit amb què va ser creada: que sigui acollidora, que permeti la conversa de tothom amb tothom, que els lectors puguin intercanviar opinions amb els autors sense fer cues i que l’espai habilitat davant la llibreria per acollir el Berenar s’ompli d’autors i amants de la lectura però que no quedi abarrotat ni intransitable. Requisits que es veuen amenaçats davant l’accelerat creixement d’aquesta cita literària.

Feina titànica

Dels 17 autors que van inaugurar el Berenar ara fa nou anys, s’ha passat als 115 que avui hi participaran. Rere aquesta xifra hi ha una feina titànica per a un equip humà reduït com el de la llibreria El Cucut: “Els 115 autors sumen més de 700 títols, entre les novetats i els llibres d’anys anteriors, i tots aquests títols ens han generat comandes que sumen més de 4.000 exemplars”, explica Calabús. “A més, nosaltres mateixos fem la pàgina web amb informació dels autors convidats i els títols que han publicat, i també elaborem els 1.300 bunyols i els pastissos que se serviran aquesta tarda”, afegeix.

Entre els autors que han confirmat la seva assistència avui al Berenar hi ha Vicenç Pagès, Rafel Nadal, Sílvia Soler, Maria Barbal, David Cirici, Jordi Lara, Carles Camps Mundó, Xavier Serrahima, Maite Carranza, Ester Xargay o Josep M. Fonalleras. També Maria Mercè Roca, que hi va ser en les primeres edicions i aquest any hi torna després d’una pausa. L’escriptora elogia l’esforç de la llibreria El Cucut per fer de nexe entre autors i lectors i propiciar que es trobin. Ho considera “molt estimulant”. Sílvia Soler, incondicional del Berenar de Torroella des de fa anys, també en destaca l’oportunitat que dona als escriptors de trobar-se amb els lectors i amb altres escriptors i agraeix que es faci el dia que molta gent comença “unes petites vacances de Setmana Santa”. “Tots estem més relaxats i no hi ha les presses habituals dels dies d’abans de Sant Jordi. Aquest any per a mi serà una illa de pau enmig d’unes setmanes d’anar amunt i avall, i m’anirà bé per agafar forces per a la traca final del 23 d’abril”.

L’estrena de Gerard Quintana

Per a Gerard Quintana aquest serà el primer Berenar Literari a El Cucut. El cantant de Sopa de Cabra, que s’ha estrenat com a novel·lista amb Entre el cel i la terra, hi acudirà amb una certa expectació. “No sé gaire què hi trobaré, però segur que serà agradable compartir conversa amb altres escriptors, i amb lectors, que fan que allò que escrius tingui sentit”, diu. Aquesta primera cita amb el Berenar sembla que no serà l’última, perquè que ja està immers en la redacció d’una nova novel·la. “Escriure una novel·la t’aboca a una solitud enorme que comparteixes només amb els teus personatges. Quan l’acabes, els has d’abandonar, i una manera de no patir tant aquesta crueltat és posar-te a escriure una nova novel·la”, indica Quintana, que se sent còmode amb l’ofici de literat. “Quan era petit volia ser escriptor. I més tard, quan vaig entrar al món de la música, ho vaig fer no pas precisament pels meus coneixements musicals, sinó per la paraula, com a lletrista de cançons”.