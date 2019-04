Tastos de vins i paisatge a l’Empordà

La sisena edició del Vívid, el mes de l’enoturisme a la Costa Brava, engega aquesta setmana amb desenes d’activitats, entre les quals hi ha dues de les propostes inclusives previstes per a l’edició d’enguany, amb visites amb tast inclòs al celler La Vinyeta per a persones amb mobilitat reduïda, i al Museu del Suro de Palafrugell per a persones invidents.

Aquest any el festival ofereix una cinquantena d’activitats enoturístiques durant tot el mes d’abril, que es distribuiran per setmanes, cadascuna centrada en una àrea territorial: el Baix Empordà, la plana de l’Empordà, l’Albera i el cap de Creus. Un 40% de les entrades ja estan venudes i una desena de les activitats programades ja tenen les places exhaurides abans que s’inauguri el festival vitivinícola.

Marxa popular pels cellers

Impulsat pel club de màrqueting Ruta del Vi DO Empordà del Patronat de Turisme Costa Brava de la Diputació de Girona, el Vívid s’ha convertit en un dels esdeveniments enoturístics més importants de Catalunya. Entre les activitats previstes per a aquest cap de setmana, concentrades al Baix Empordà, destaca la tercera edició de la Marxa Popular entre Vinyes, que consisteix en un recorregut circular entre vinyes i per tres cellers de Calonge i Sant Antoni: Clos d’Agon, Mas Eugeni i Viníric. Guiats pels propietaris, els participants visitaran les instal·lacions de cada celler, on tastaran els seus vins i les tapes elaborades pels restauradors del col·lectiu Cuina de l’Empordanet. Aquesta proposta acull també la trobada d’ instagramers #InstaVívid.

Altres propostes destacades són el tast de l’actor Carlos Latre a Vins i Licors Grau; el tast del poeta Josep Pedrals i la sommelier Clara Antúnez al celler Brugarol, que maridarà poemes i vins, o el monòleg maridat de l’actriu Anna Bertran amb vins del celler Oliveda, al convent dels Caputxins de Figueres. El Vívid manté el sistema de venda en línia a la web vivid.costabrava.org per facilitar la compra d’entrades i de paquets combinats.