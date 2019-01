El projecte d'urbanització de la cala Morisca de Tossa de Mar és "il·legal"

"És un veritable escàndol", "Una història de 25 anys d'irregularitats i successos surrealistes", "És la quintaessència de la deixadesa". Així és com han definit les entitats SOS Costa Brava i Amics de Tossa de Mar el projecte d'urbanització i reparcel·lació de la cala Morisca de Tossa de Mar, que engloba 32 hectàrees de bosc, a primera línia de mar, amb 75 noves parcel·les edificables. Un projecte aprovat inicialment per l'alcaldessa del municipi, Gisela Saladich (Tossa Unida), i que, segons les plataformes, "és manifestament il·legal".

"Preveu edificar en pendents que fan més d'un 20% –cosa que contradiu la normativa–, no hi ha cap avaluació dels impactes ambientals i paisatgístics, no s'ha acreditat la solvència econòmica i tècnica de l'empresa promotora, és un projecte inviable econòmicament i tècnicament, i, a més, afectarà torrents i rieres i desforestarà 6 hectàrees de bosc de suros i alzines", ha desgranat l'advocat de la plataforma SOS Costa Brava, Eduard de Ribot.

A més, les entitats han denunciat "l'excepcional rapidesa" amb què s'ha aprovat el projecte de reparcel·lació que ha presentat la promotora Tossagur SL, que és la propietària majoritària dels terrenys.

"L'alcaldessa només ha necessitat un mes per tramitar un projecte que, teòricament, hauria de revisar 195 finques aportades, 120 finques noves resultants que es creen i la distribució de 3,1 milions de pressupost de les obres d'urbanització", ha subratllat irònicament l'advocat, que també ha assegurat que es tracta d'"un negoci especulatiu de Tossagur SL".

"És sorprenent el tracte de favor que es dona a la promotora, que rep 45 parcel·les edificables i no paga cap import pels costos d'urbanització que pugen a més de 3,1 milions d'euros", ha etzibat l'advocat, que creu que el projecte de reparcel·lació és contrari a dret perquè vulnera el principi d'equidistribució de beneficis i càrregues. "Els veïns hauran de pagar els costos d'urbanització, però la promotora, res", ha recalcat.

En aquest sentit, els veïns de cala Morisca han denunciat que els exigeixen el pagament "d'unes quotes urbanístiques de 60.000 euros i que en alguns casos arriben fins a 180.000" per als propietaris que van comprar els habitatges als anys 70-80. "I la resposta de l'Ajuntament i de Tossagur és la mateixa: que ens hauríem d'haver preocupat de preguntar-ho abans de comprar la casa fa 30 anys", ha lamentat la presidenta de l'Agrupació de parcel·listes de cala Morisca, Lydia Guilera.

Per tot això, les entitats reclamen que l'Ajuntament suspengui les llicències d'obres, que deixi sense efecte l'aprovació inicial dels projectes i que es desclassifiqui aquesta zona. A més, han advertit a tots els regidors del ple municipal que podrien "cometre una il·legalitat" si voten a favor del projecte malgrat les irregularitats denunciades. Paral·lelament, també reclamen a la Generalitat que "s'impliqui" i aturi el projecte que afectarà una zona "pràcticament verge" de Tossa de Mar.