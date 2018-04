Les llibreries també ocuparan el Consell de Cent per Sant Jordi

"Barcelona vol mantenir el seu protagonisme com a capital cultural del llibre", diu el comissariat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats. Per això, el consistori ampliarà el suport al món del llibre al voltant de la Diada de Sant Jordi amb noves activitats, com un esmorzar al Palau de la Virreina que recuperarà el tradicional esmorzar de l’Hotel Regina que va deixar de fer-se el 2016. La trobada matinal servirà de tret de sortida de la jornada i reunirà editors, autors i tots els agents del món del llibre. A més, La Virreina, situada a Les Rambles, també servirà de ‘boxes’ als autors per repostar i reposar al llarg del dia.

Però la principal novetat que canviarà la fisonomia de la diada serà l'obertura d'un nou eix per a parades de llibres. L'Ajuntament ha pactat amb els gremis del sector i amb els agents de mobilitat tallar el Consell de Cent des de Passeig de Gràcia fins a Balmes per instal·lar-hi llibreries a la calçada, de manera que també es generi una àmplia plaça a l'encreuament amb Rambla de Catalunya que facilitaria l'esponjament de la rambla, que de tan atapeïda és impracticable. La proposta de l'Ajuntament seria allargar les parades pel capdamunt de la Rambla de Catalunya, per la Diagonal, però els llibreters prefereixen densitat i proximitat a la plaça de Catalunya. La solució de Consell de Cent serà "una prova pilot", ha dit Joan Subirats, per comprovar el funcionament de les places que es generen als encreuaments de l'Eixample.

Convidats de renom

Els dies previs a Sant Jordi ja serviran perquè els lectors puguin gaudir de la proximitat als seus escriptors preferits. El pregó de la lectura, que organitza Biblioteques de Barcelona, l'oficiarà enguany Almudena Grandes. Serà el dijous 19 d'abril a les 18 h al Saló de Cent de l'Ajuntament en una conversa amb Antonio G. Iturbe.

Els dies 20 i 21 d'abril hi haurà els Diàlegs de Sant Jordi, unes jornades que es van encetar l'any passat i en les quals s'hi conviden autors estrangers i locals per conversar a tocar dels seus lectors sobre qüestions que apareixen als seus llibres. Entre els convidats, grans noms com Amélie Nothomb, Carme Riera, Albert Sánchez Piñol, Philip Pullman, José Eduardo Agualusa i Fernando Aramburu, entre altres. Els diàlegs es faran a l'auditori del Disseny Hub Barcelona.

La vigília de Sant Jordi, la nit del 22 d'abril, a les 20.30 h a la plaça del Rei de Barcelona, es farà la Nit del Drac, una vetllada que homentjarà autors dels quals se celebra alguna efemèride aquest 2018. Són Manuel de Pedrolo, Vicent Andrés Estellés, Maria-Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Joan Brossa i Maria Aurèlia Capmany. El repte d'enfilar els mons d'autors tan diferents l'assumeix el dramaturg Marc Rosich. "La idea és fer un espectacle per recordar, aprofitant l'escalinata del Museu d'Història", diu, assenyalant que hi haurà una intervenció escenogràfica al cim de l'escala. L'equip artístic estarà format per la pianista i compositora Clara Peya, les cantants Alessio Arena i Anna Ferrer i els artistes que recitaran són els poetes Josep Pedrals i Maria Sevilla, i l'actriu Victòria Pagès. "No és una tesi doctoral sobre els autors sinó un petit tast dels seus mons", diu Rosich. La dramatúrgia parteix del pregó de 'L'elogi del drac' que Marçal va fer per al Premi Crexells i a partir d'aquí els poemes dialoguen entre ells, sempre deixant clar qui és l'autor de cada peça. "El drac de qui parla són els monstres contra els quals tot autor lluita quan escriu", diu el dramaturg, i és aquesta excusa el que enfila l'espectacle, que inclou cinc o sis poemes de cada autor i una cançó composada per Clara Peya per a l'ocasió a partir d'un poema de cadascun d'ells. "Aquests poemes, escrits fa 40 anys, parlen de manera molt clara del moment que estem vivint avui, hi ha ecos de la situació política i social que vivim, com la qüestió de la llibertat d'expressió", diu Rosich. L'epíleg és un text de Capmany que precisament convida a celebrar Sant Jordi.

Amb motiu del 30è aniversari del llibre 'Barcelonas', de Manuel Vázquez Montalbán, l'Ajuntament reeditarà el llibre en una edició ampliada i trilingüe.

Entre les activitats més populars de Sant Jordi que ja tenen llarga tradició hi ha la celebració del Món Llibre, el Sant Jordi dedicat als petits lectors, que se celebrarà els dies 14 i 15 d'abril al voltant del CCCB i el Macba.

També hi haurà una recollida de sang el 19 d'abril a la Biblioteca Jaume Fuster i Poblenou-Manuel Arranz.