El ple de Barcelona dona suport al raper Valtonyc

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres una declaració institucional de suport al raper Valtonyc, que dimarts va ser condemnat a tres anys i mig de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme, amenaces i injúries a la Corona. El text ha estat aprovat amb el suport de Barcelona en Comú, el PDECat, ERC, el PSC, la CUP i el regidor no adscrit Gerard Ardanuy. Així, el ple de Barcelona insta el govern espanyol i les Corts a "impulsar canvis legislatius necessaris per a la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma del Codi Penal" amb l'objectiu de "garantir el ple exercici de la llibertat d'expressió, especialment de les expressions artístiques".

La declaració també expressa "la preocupació per la deriva autoritària de l'Estat expressada en la modificació del Codi Penal del 2015, que habilita l'extensió del delicte d'enaltiment del terrorisme i d'injúries al Rei". Durant la presentació del text, a càrrec de la regidora de la CUP Eulàlia Reguant, s'ha reclamat la necessitat de "denunciar el retrocés de drets que es viu a l'Estat espanyol". Reguant també ha lamentat que "per una cançó i per dir una veritat algú acabi anant més de tres anys a la presó".

Des de Barcelona en Comú, Jaume Asens ha assegurat que "la institució monàrquica no és sagrada i ha de ser objecte de crítica". Asens ha afegit que "el delicte d'injúries a la Corona vulnera el principi d'igualtat reconegut a la Constitució espanyola". El regidor del PDECat Jaume Ciurana ha advertit que "la llibertat d'expressió està en perill" i ha demanat "defensar-la perquè si no, el que està en risc és la pròpia democràcia". També ho ha denunciat el regidor d'ERC Joanjo Puigcorbé, que ha reclamat que "el sector cultural reaccioni d'una forma tan contundent com ho va fer fa 40 anys".

El regidor del PSC Daniel Mòdol ha mostrat el seu suport a la declaració "per defensar la llibertat d'expressió, especialment l'artística" i ha confiat que totes les forces polítiques que s'han sumat al text la segueixin defensant "en el futur, sigui quina sigui la ideologia". Per la seva banda, el president del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha argumentat que no han firmat la declaració perquè "la llibertat d'expressió no implica el dret a insultar o a amenaçar als altres".

El Tribunal Suprem va ratificar dimarts la condemna de tres anys i sis mesos de presó al raper Josep Miquel Arenas Beltrán, conegut com a Valtonyc, per "enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes", "calúmnies i injúries greus a la Corona" i "amenaces" contra el president d'Actúa Baleares, Jorge Campos. Des que es va donar a conèixer la sentència, centenars d'artistes han donat suport al raper i han expressat el seu rebuig a la condemna. També sales de concerts i festivals s'han solidaritzat amb el músic i l'han inclòs en les seves programacions.