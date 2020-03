Bob Dylan ha publicat aquest divendres Murder most foul, la primera cançó nova en vuit anys. El tema, de més de setze minuts, parteix de la mort de John F. Kennedy, l'assassinat més brut. Segons ha explicat el mateix Dylan a Facebook, és una cançó fins ara inèdita que havia enregistrat fa temps "i que potser us resulta interessant". "Cuideu-vos, manteniu-vos alerta i que Déu us acompanyi", ha escrit el Nobel de literatura.