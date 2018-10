Borràs i Guirao desencallen la "llista de greuges"

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, i el ministre de Cultura del govern espanyol, José Guirao, han mantingut la primera reunió oficial aquest dimecres a Madrid, a la seu del ministeri. En una trobada llarga, de gairebé dues hores, han abordat tots els punts recollits a la "llista de greuges" que la consellera va traslladar al ministre en una trobada informal a Barcelona, el 15 de setembre. En aquesta trobada oficial han aconseguit desencallar dos projectes paralitzats amb l'anterior govern: els 'papers de Salamanca' i la Biblioteca Provincial de Barcelona.

Aquests documents, requisats pel franquisme i conservats al fons de l'Arxiu de la Memòria de Salamanca, van veure com se n'aturava el retorn arran d'un recurs de l'anterior executiu espanyol, amb Íñigo Méndez de Vigo al capdavant del ministeri, i per la llei aprovada a les Corts espanyoles (21/2005) que només preveia la tornada dels documents de la Generalitat republicana i de particulars, però no els dels ajuntaments. En aquest sentit, la consellera ha volgut matisar que ara "s'hauran de fer canvis tècnics", en relació amb el matís dels ajuntaments; també ha assegurat que aquest retorn "es va estancar per temes polítics". Guirao i Borràs es reuniran al novembre per tornar a obrir aquesta comissió mixta que culminarà amb el retorn dels 'papers de Salamanca' a Catalunya.

La Biblioteca Provincial costarà 30 milions d'euros

La reunió també ha servit per acordar desbloquejar inversions a Catalunya que estaven paralitzades amb l'anterior govern. “El que es fa és normalitzar una situació que era anormal”, ha sentenciat la consellera abans d’afegir: “El que era estrany era que Barcelona no tingués biblioteca provincial”. Aquest és un dels projectes que s’espera des de fa anys i que sembla que ara començarà a veure la llum: té una partida pressupostària d’uns 30 milions d’euros. La demolició de l’edifici del solar on anirà la biblioteca provincial es farà l’any 2019, però la construcció s’haurà d’esperar a començar fins al 2020.

D'altres inversions seran el Museu Arqueològic de Tarragona, que comptarà amb uns 4 milions d'euros; la necròpolis paleocristiana, que comptarà amb un pressupost que s'acosta al milió d'euros, i també l'ampliació del Macba, que haurà de comptar amb l'acord de l'Ajuntament de Barcelona.