Carles Guerra deixa de dirigir la Fundació Antoni Tàpies

Sorpresa en el món de l'art. El comissari i crític d'art Carles Guerra, que dirigia la Fundació Antoni Tàpies des del 2015, plega del seu càrrec. La decisió de posar fi al contracte de Guerra s'ha pres "de mutu acord" entre ell i la fundació, segons informa el centre en un comunicat. Guerra ocupava el càrrec des del 30 de juny del 2015, quan va accedir al càrrec a través d'un concurs públic.

La Fundació Antoni Tàpies posarà en marxa " ben aviat" un nou procés de concurs públic per substituir Guerra com a director del centre. Fins que la plaça quedi coberta, la màxima responsable de la fundació serà l'actual gerent, Anna Saurí, que assumirà provisionalment les funcions de direcció. En el comunicat, la fundació ha agraït públicament " la dedicació de Carles Guerra a la institució, així com la seva professionalitat, durant aquests quatre anys i mig". En principi, Guerra continuarà col·laborant amb la fundació durant els pròxims anys en alguns dels projectes expositius en curs.

Guerra va arribar a la Tàpies amb l'objectiu de "mobilitzar" la institució i “reconnectar amb la nova manera d’entendre la creativitat”. En el seu cap, la Tàpies havia de ser "un plató, un gran espai obert on poden passar coses”. Durant el seu període com a director ha comissariat diverses exposicions dedicades a l'obra d'Antoni Tàpies com l'ambiciosa Biografia política o, amb Núria Homs, Col·lecció 1966-1976, Objectes, T de Teresa i Certeses sentides. Guerra també ha estat al darrere d'exposicions dedicades a Harun Farocki, Oriol Vilanova, Albert Serra i Hannah Collins, entre d'altres, així com mostres col·lectives com Documents d’acció (amb obres de la col·lecció Denney i Cordier) i 1989. Després de les Converses d’Alger. Deliri i treva.