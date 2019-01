Chillida Leku reobrirà les portes a l'abril després de més de vuit anys tancat

Chillida Leku, el museu a l'aire lliure situat als afores d'Hernani (Guipúscoa) que acull el corpus d'obra més important d'Eduardo Chillida, es tornarà a obrir al públic a l'abril.

Segons ha anunciat avui la família de l'artista guipuscoà en un comunicat, al museu situat al voltant del 'caserío' Zabalaga d'Hernani "s'estan duent a terme obres de restauració que permetran acollir un flux continu de visitants més gran" i que inclouen una "actualització respectuosa" de les instal·lacions.

Chillida Leku és un paratge d'11 hectàrees que acull 40 escultures a l'aire lliure i el 'caserío' Zabalaga. Els terrenys i l'edificació van ser adquirits en la dècada dels anys vuitanta per Eduardo Chillida i la seva dona, Begoña Belzunce, que els van restaurar i condicionar el conjunt, que va ser inaugurat al setembre de 2000. E s va tancar al públic el gener del 2011 per problemes de sostenibilitat econòmica, perquè era un espai privat que acumulava dèficit. Des de llavors només es podia visitar amb cita prèvia. Les administracions van anunciar que buscarien un acord per reobrir-lo, però no va ser així, tot i que era un dels museus més visitats del País Basc i el primer de Guipúscoa.

Una directora catalana

"El fet de posar de nou en ple funcionament el museu ens il·lusiona. No tenim cap dubte de la gran expectació que desperta la reobertura i el creixent interès que l'obra de Chillida ha tingut anirà en augment en el futur", recalca el comunicat.

Les obres d'"actualització" de les instal·lacions es duen a terme sota la supervisió de l'arquitecte argentí Luis Laplace, en col·laboració amb Jon Essery Chillida, nét de l'escultor, i compta amb l'aportació de l'arquitecte de natura holandès Piet Oudolf, que hi introduirà "subtils elements paisatgístics".

El mas Zabalaga, una construcció tradicional basca del segle XVI i que constitueix l'edificació central del museu, conservarà "exactament el mateix aspecte i estructura" que va concebre Chillida, tot i que comptarà amb millores en la il·luminació, l'aïllament de sostres i terres i l'accessibilitat. A més s'obrirà un centre de benvinguda, una cafeteria i una botiga.

L'exdirectora del Gaudí Exhibition Center, Mireia Massagué, que va treballar també al Teatre Nacional de Catalunya, assumirà les feines de direcció "amb estreta col·laboració amb la família Chillida, que té la propietat i gestió del museu". Massagué vol que l'espai dedicat a l'escultor guipuscoà sigui un "lloc de trobada internacional, buscant la complicitat amb el territori i la societat local".

La família Chillida assegura que per emprendre les obres de renovació ha comptat amb "la complicitat i el suport" de "diferents administracions" del País Basc, entre les quals la Diputació de Guipúscoa, i l'assessoria de la galeria suïssa Hauser & Wirth, que des del 2017 representa la família Chillida.