'El crimen de Georgetown': Christoph Waltz debuta com a director exhibint el seu histrionisme actoral

Direcció: Christoph Waltz. Guió: David Auburn. 99 minuts. Estats Units (2019). Amb Christoph Waltz, Annette Bening i Vanessa Redgrave. Disponible a Filmin des del 20 de març.

Basada en una d’aquelles històries que ens convencen que la realitat supera la ficció, El crimen de Georgetown relata la increïble peripècia d’Ulrich Mott (l’avatar fílmic d’Albrecht Muth, a qui dona vida un Christoph Watz que també debuta com a director), un home sorgit del no res que, gràcies al matrimoni amb una dama de la burgesia de Washington (Vanessa Redgrave), va enfilar-se fins a les altes esferes del poder. Es tracta d'una crònica tocada per la mentida i el crim, que Waltz, amb l’ajuda del guionista David Auburn, converteix en un esmunyedís i força trampós trencaclosques que, a cop de flashback, va disseccionant els encants i secrets del protagonista.

Mirada amb bons ulls, El crimen de Georgetown pot remetre a la magnífica El misteri Von Bulow de Barbet Schroeder, en què un flegmàtic i hermètic Jeremy Irons construïa un monument actoral al voltant de la idea de la impenetrabilitat de la psique humana. Per la seva banda, Waltz, notòriament pagat d’ell mateix, incorpora Mott a la seva col·lecció de cavernícoles il·lustrats, com si es tractés d’un cosí germà de l’hedonista Dusan d’ Una vida en gran i del sibil·lí i dèspota Hans Landa de Maleïts malparits. Després del seu gloriós descobriment a mans de Quentin Tarantino, l’histrionisme de Waltz fa temps que genera una certa fatiga, tot i que el talent de l’austríac per encarnar personatges que són tot façana roman intacte.