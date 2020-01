Clara Segura i Bruno Oro declaren la guerra als telèfons mòbils

El director del Teatre Romea, Josep Maria Pou, es posa seriós abans de començar a parlar. "Després de reflexionar-hi molt i de prendre'ns el temps necessari per a les grans decisions, hem decidit que el Romea canviï d'activitat i de nom. A partir d'ara es dirà Arcàdia Nexflin i serà un cinema", diu Pou. Al seu costat, Clara Segura i Bruno Oro canvien la cara d'espantats per una gran riallada. La broma del director del Romea no està desencaminada tenint en compte que, a partir d'aquest dijous, s'hi estrena Cobertura, una obra protagonitzada per un director de cinema argentí i la seva actriu fetitxe. Que la gent té ganes de tornar a veure el duet Segura-Oro s'ha demostrat amb la prevenda d'entrades: abans que s'estreni, l'espectacle ja ha venut un 75% de les localitats, que són més de 15.000.

"És un espectacle doble, una ficció dins una ficció. El públic assisteix a la reestrena d'una pel·lícula i, alhora, a una obra de teatre sobre els telèfons mòbils", explica Segura, que a part de protagonitzar el muntatge també l'ha dirigit. El text, escrit per Bruno Oro i Alejo Levis, carrega des de la comèdia contra les noves tecnologies per atacar l'impacte que tenen en les relacions humanes. Ho fa a través de la història d'amor i desamor dels protagonistes, que experimenten trajectòries professionals radicalment oposades: mentre el personatge d'Oro veu com la seva carrera cau en picat després d'haver rodat Quiero nadar en tus ojos, l'actriu encarnada per Segura es converteix en una icona feminista arran del seu paper a la pel·lícula."És una obra molt actual sobre com la tecnologia transforma les relacions d’una forma molt ràpida", diu Oro. El personatge de Segura viu un moment d'or al convertir-se en "una instagramer feminista" que, segons la directora, "s'adona de la masculinització del món del cinema i la denuncia, perquè no en vol ser esclava".

Cobertura és la tercera comèdia del tàndem format per Segura i Oro, que junts configuren la companyia Total Memos. Es van donar a conèixer, sobretot, gràcies a la sèrie de TV3 Vinagre, estrenada el 2008. "No podem fer veure que no hem fet Vinagre, però ara volíem fer un pas endavant", afirma Segura. Per això han construït un muntatge que fusiona la gran pantalla amb les petites per evidenciar, segons la directora, "els artificis del món del cinema" i com "et fa creure coses que no són". Levis s'ha encarregat de la part més audiovisual i del material cinematogràfic que apareixerà a escena. "Hem intentat que no agafi un protagonisme extrem, perquè la pantalla és un element molt magnètic", explica Levis. Amb "l'aura i la pàtina d'Almodóvar" i "el surrealisme de Fellini" presents en tot moment, Cobertura beu també de les comèdies dramàtiques argentines i compta amb música original composta per Oro.

Tot i buscar una comèdia que no sigui només de gags, Cobertura comparteix amb Vinagre l'aparició d'un ampli ventall de personatges que se serveixen de la capacitat camaleònica de Segura i Oro. Entre la pantalla i l'escenari, els dos intèrprets fan una trentena de personatges diferents. "Potser el més complicat de tot és trobar la mecànica. Gairebé és com un truc de màgia, sembla que es multipliquin", diu Levis. I Segura conclou: "Amb el Bruno som una companyia intermitent, però ens hem anat necessitant. I les bestieses que arribem a fer a l'escenari només les podem fer junts".