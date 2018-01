Corea del Sud convida la ballarina Belén Cabanes als Jocs

Quan la ballarina i intèrpret de castanyoles Belén Cabanes va actuar a Corea del Sud fa tres anys, poc s’imaginava que aquella representació li obriria les portes als actes de celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern. “Hi vaig anar com a intèrpret de dansa espanyola per acompanyar el violoncel·lista Lluís Claret en un festival sobre el sud”, recorda Cabanes.

Aquella actuació li va servir per donar-se a conèixer entre el públic coreà, que tindrà l’oportunitat de tornar-la a sentir el 30 de gener i el 2 de febrer. Cabanes és l’única artista de l’estat espanyol convidada pel ministeri de Cultura, Esports i Turisme de Corea del Sud amb motiu dels Jocs Olímpics d’Hivern, que tindran lloc a Pyeongchang entre el 9 i el 25 de febrer. L’artista formarà part dels esdeveniments culturals organitzats al voltant dels Jocs els dies previs a la inauguració i emmarcats en el festival de música de Pyeongchang, que també inclou estrenes mundials, actuacions de músics de primer nivell, una gala de cambra i una d’òpera, entre altres actuacions. Ho farà amb una coreografia creada per a l’ocasió que combina la dansa amb la interpretació de les castanyoles. Cabanes hi actuarà acompanyada d’un quartet de violoncels que tocarà dues peces: el Boléro de Maurice Ravel i Requiebros de Gaspar Cassadó. Per a Cabanes, interpretar aquestes dues peces “és una responsabilitat, perquè són molt conegudes i habitualment es toquen amb una orquestra, no amb un quartet de violoncels”. En aquesta ocasió, l’artista ha elaborat una coreografia “molt progressiva, que integra la castanyola amb moviments de dansa contemporània” barrejant també elements del flamenc. “És una interpretació bastant personal de les peces, en què predominen els moviments de llibertat”, assenyala la ballarina.

Virtuosisme amb les castanyoles

Així com a la primera peça la dansa té més protagonisme amb un solo coreogràfic, a la segona el pes correspon a les castanyoles. “El públic coreà és molt aficionat a la música, hi entenen força i en són uns grans seguidors”, apunta Cabanes. Des del seu punt de vista, un dels atractius de les seves propostes artístiques, en què juga un paper important el virtuosisme en la interpretació de les castanyoles, és el component “sorprenent i exòtic” de les seves actuacions. També assenyala que la música espanyola i el flamenc “tenen molta sortida a l’Orient, sobretot en països com la Xina i el Japó”. Així mateix, Cabanes espera que aquestes dues actuacions a Corea siguin una porta d’entrada al país per dur-hi, més endavant, altres propostes escèniques. De moment, la ballarina viatjarà a Pyeongchang l’última setmana de gener per trobar-se amb els músics que l’acompanyaran a l’escenari i per assajar conjuntament les peces. També té la intenció de portar la coreografia a Catalunya si troba un quartet de violoncels per acompanyar-la.

En paral·lel, l’artista ja prepara un altre espectacle que es podrà veure al país. Es tracta del concert Les percussions grans i petites: tecles i castanyoles, que interpretarà el 9 de juny al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú.