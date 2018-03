Danny Boyle dirigirà la pròxima entrega de la saga Bond

Danny Boyle ha confirmat aquest dijous els rumors que el situaven com al director escollit per a la nova entrega de la saga cinematogràfica de James Bond. El director de 'Trainspotting' començarà a rodar la pel·lícula a finals d'any amb un guió escrit per John Hodge, el seu guionista habitual. "El John i jo tenim una idea i ell l'està escrivint -ha explicat Boyle a Metro-. Tot depèn de com surti la cosa. Seria una bogeria per part meva rebutjar la proposta".

El director anglès ha havia sonat anteriorment com a candidat per dirigir la saga però al final va ser Sam Mendes l'encarregat de dirigir les últimes dues entregues, 'Skyfall' i 'Spectre'. En els últims mesos també han estat sobre la taula dels productors noms com els de Denis Villeneuve, Christopher Nolan i Yann Demange. El nou Bond, que serà el que fa 25 de la saga, arribarà als cinemes el 2019 i tindrà un altre cop com a protagonista Daniel Craig, que tornarà a ser Bond en teoria per última vegada.