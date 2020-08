8. Empreses alemanyes que donaven cobertura als espies nazis

En aquesta llista que es conserva als arxius de Vincennes no hi són pas totes, les empreses que donaven cobertura als espies nazis, però sí algunes de les més importants. Altres grans empreses, sense donar cobertura directa als agents, cobrien indirectament les necessitats dels serveis d’intel·ligència nazis: bancs, asseguradores, elèctriques... Rara era l’empresa alemanya que no participava de la teranyina nazi.

AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft): Empresa elèctrica amb seu a Terrassa.

M. Alimbau Minguell: Exportava fruita seca. Tenia la seu a Tarragona. Era a la llista negra dels aliats.

Armstrong: Exportava taps de suro i tenia la seu a Palamós.

Baum: Laboratoris farmacèutics amb seu a Barcelona (rambla de Catalunya, 66).

Bayer: Química i farmacèutica. Els seus gerents foren, primer, Sommer i, més endavant, Huertas.

Dentichlor: Fabricava dentifricis i eren representants de l’empresa d’il·luminació Petromax. Feien la cobertura a Kebitsch. (Pau Claris, 147).

Electroquímica de Flix: Filial d’IG Farben Industrie i de Cros SA. Fabricaven sosa electrolítica i derivats clorats. Produïen diàriament 20 tones de clor i 16 tones de sosa. La seu industrial era a Flix.

Faust & Kammann: Fabricaven maquinària, motors i ferreteria. Feien de tapadora dels agents alemanys. A la llista negra dels aliats.

Koepke: Fabricava sabons a Girona. Sucursal de l’antiga fàbrica de Figueres que es va transformar en fàbrica de taps de suro per la intermediació dels agents Don Pablo, Hans Martin i Juan Viñolas Marsal. Aquesta fàbrica també feia de bústia d’enllaç i de lloc de trobada dels agents de l’Abwehr.

Köpp: Exportava productes de triperia. Era a la llista negra dels aliats.

Lemnia: Laboratori farmacèutic que fabricava perfums i derivats i que formava part de l’entramat industrial de la Sofindus. (Via Augusta, 4).

Merck: Laboratori farmacèutic. Director: Karl Andress.

Orto: Publicitat i edicions. Gerents: Kramer i Huertas. (Casp, 26).

Palma: Societat agrícola. Director: Mora.

Pelikan: Fabricava tota mena de tintes. Figurava en la llista negra dels aliats. El director era Gunther Wagner i el gerent Henri Michels. L’empleat Karl Weinert (àlies José Rius) era un treballador pantalla. (Av. Pare Claret, 264).

Ruboco & Bohem: Laboratori farmacèutic que fabricava productes químics i de bellesa. (Rosselló, 184).

Schenker: Representada per Mainkel, Kirch i Jurris, agents que feien la connexió entre Barcelona i Portbou.

Sofindus: Grup d’empreses alemany. Finançava tots els serveis d’intel·ligència alemanys. En parlarem en un capítol posterior.

Unicolor: Fàbrica de productes químics que feia la cobertura de l’Abwehr de Barcelona. També era una bústia d’enllaç. (Còrsega, 348).

Enrique Ventosa: Exportava vi. Seu central a Tarragona. Donava cobertura als agents alemanys de les comarques tarragonines.

Vinícola Ibérica SA: Exportava vi. La seva sucursal de Tarragona era la que servia de cobertura a molts agents de l’Abwehr, tant de Tarragona com de Barcelona.

X...: Fabricaven i venien accessoris per a l’automòbil. Servia de cobertura a l’agent Piwonka.

I en el capítol 9: "Els lligams entre empreses sureres empordaneses i els serveis d’intel·ligència nazis"