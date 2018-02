Fanfarroneria i himnes d'Oasis amb Liam Gallagher

La fórmula perquè Oasis fossin la banda de pop més gran dels anys 90 contenia, principalment, una mescla de talent per a la composició de melodies infeccioses –Noel– i carisma innat –Liam–. És possible que puguis triomfar sense gaire carisma, però si no tens talent, ho tens magre. Seria un error negar a Liam Gallagher, que aquest dissabte presentava 'As you were', el seu primer disc en solitari, a Razzmatazz, una veu prodigiosa per a píndoles pop, però pel que fa a escriure cançons, queda lluny del geni del seu germà gran.

És per això que al cap de nou anys de la separació d'Oasis, i després de tres discos, un en solitari i dos amb Beady Eye, centrés el concert en el repertori de l'exitosa banda de Manchester. En una sala infestada d'adolescents anglesos i samarretes del City, Liam va començar la nit amb 'Rock'n'roll star', la cançó que encetava el seminal 'Definitely maybe' (1994) i els concerts d'Oasis. Bona decisió: val més apel·lar a la nostàlgia d'un antic 'hit' per escalfar el personal que no pas a les cançons de rock asèptic del seu disc recent, que ha funcionat excel·lentment al Regne Unit.

Tot i que les cançons de 'As you were' entrarien, amb sort, en una tercera divisió del cançoner d'Oasis, el públic va respondre amb entusiasme a l'electricitat de 'Greedy soul' i 'Wall of glass' i a les balades insípides ('Paper crown'), tot i que, com passa amb el disc, hi ha moments que no saps ben bé a què t'has d'agafar. Aquest dissabte va notar-se en cançons inacabables com 'You better run' i 'Universal gleam'. Del primer elapé de Liam Gallagher només pots rescatar-ne quatre o cinc detalls, però això, sumat a la fanfarroneria 'mancuniana', a ser el guardià de les essències de carisma i a les immortals cançons d'Oasis, et dona per a un concert vibrant d'una hora i quart.

El petit dels Gallagher va acabar amb 'Wonderwall', 'Cigarretes & alcohol' i la immortal 'Live forever' (totes elles, cançons del seu germà) acompanyat de Paul 'Bonehad', guitarrista original d'Oasis. Amb això i la seva actitud, n'hi ha prou.