El Grec se celebrarà malgrat el confinament amb 50 coproduccions locals

Mentre la gran majoria de festivals d'estiu han penjat el cartell de "cancel·lat pel coronavirus", el Grec de Barcelona ha reeixit adaptant-se a un "context particular i únic", segons ha anunciat aquest divendres el tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats. En un moment en què el sector de les arts escèniques està patint de ple la bufetada del confinament, el Grec es vol convertir en un "aparador i motor perquè la vida cultural de la ciutat es pugui anar recuperant progressivament". Així, mantindrà el pressupost de 3,3 milions d'euros d'anteriors edicions, uns diners que es destinaran a "donar suport a companyies locals alhora que s'està pensant per al públic de Barcelona".

L'edició del Grec 2020 inclou una vessant "inclusiva" que tindrà en compte les dificultats econòmiques que pot patir la ciutadania a la tornada del confinament, amb espectacles amb preu únic de 15 euros i preu reduït de 5 euros per als espectacles familiars. El festival concentrarà bona part de l'activitat al Teatre Grec, al Teatre Lliure, al Mercat de les Flors i al TNC.

El cartell inclourà una vuitantena de propostes, de les quals 50 són coproduccions i 15 espectacles reprogramats. "En la situació de confinament tots els artistes han seguit treballant per tenir a punt les seves creacions tot i saber que per arribar a estrenar-les serà necessari que les companyies hagin pogut trobar-se per assajar físicament durant el mes de maig, en especial les produccions de dansa i de circ", diuen els responsables. A aquestes coproduccions cal sumar 30 propostes més: 15 espectacles que havien estat cancel·lats durant aquests mesos de confinament i 15 propostes internacionals.

Reducció d'aforament

Pel que fa als espais i la seva gestió, el Teatre Grec acollirà públic en funció de les condicions que dictaminin les autoritats sanitàries. Està previst, però, que obri amb tot l’equipament tècnic. Segons ha explicat Subirats, al Grec hi caben més de 2.000 persones i amb les distàncies de seguretat calculen que poden cabre-hi 800 persones assegudes a l’amfiteatre "amb tot el que implica de desinfecció, logística, entrada i sortida de la gent". "Tots aquests elements formen part de la logística necessària", ha dit. També ha advertit que volen evitar que la gent hi vagi "amb pors i recances": "Hem de garantir la seguretat perquè hi hagi incentius per anar-hi". El Mercat de les Flors, el TNC i el Teatre Lliure obriran també amb una reducció d’aforament i programaran produccions previstes per a sales més petites fent servir sobretot la sala Fabià Puigserver, la sala Maria Aurèlia Capmany i la sala Ovidi Montllor. En aquests espais també s'aplicarà una "restricció" de públic que, en paraules de Subirats, "s'ha de veure com es concreta". Museus com el MNAC, el Macba, el CCCB, el Born CCM i el Museu Marítim se sumen al Grec amb espais amb accessos controlats i l’aforament "que les autoritats sanitàries fixin". En aquests espais està previst que s'hi facin "espectacles de mida petita".

Cartell al juny

Sobre el programa del Grec, que té com a director artístic Francesc Casadesús, Subirats ha anunciat que es presentarà la primera setmana de juny. Les dates encara no estan fixades però, com ja és habitual, es farà al llarg dels mesos de juliol i agost. El que queda clar és que la majoria d'espectacles seran de producció local per ajudar les companyies del país, però també hi haurà "alguna perla" internacional, segons ha avançat Subirats. En total hi haurà 80 espectacles en cartellera.