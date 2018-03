Homenatge a catorze dones que van retratar Salvador Dalí

A principis del segle XX, quan la fotografia lluitava per obrir-se camí, moltes dones van agafar la càmera com a forma d’expressió i d’autoafirmació artística i professional. I una mostra del talent femení d’aquella època es pot veure fins al 6de gener del 2019 a l’exposició que la Fundació Gala - Salvador Dalí ha estrenat al castell de Púbol: Elles fotografien Dalí. Són 48 fotografies fetes per catorze dones modernes, viatgeres i lliures que entre els anys 30 i 60 van retratar el geni surrealista en diferents moments: descansant, pintant o creant.

És una exposició que, més enllà de mostrar l’evolució personal de Dalí i la creació del seu personatge, vol retre un homenatge a les dones que van retratar-lo, destinant un protagonisme especial a la seva musa per excel·lència, Gala. “Era una dona culta, que el va animar a escriure i fins i tot li va fer d’editora”, explica la directora dels Museus Dalí, Montse Alguer, que afegeix que la “dama del castell estava molt implicada en la tasca creativa de Dalí”. En aquest sentit, les comissàries de l’exposició, Rosa Maria Maurell i Bea Crespo, la descriuen com “una dona intel·ligent que influeix en la construcció de la imatge de l’artista: tots dos planegen fer d’ells mateixos una obra d’art”. Les dotze fotografies de Gala que s’exposen les va fer entre el 1930 i el 1933, durant els primers anys de la seva polèmica relació amb el pintor, i mostren la intimitat de la seva vida quotidiana. Una de les més rellevants és un retrat en el qual apareixen Dalí i el primer marit de Gala, Paul Éluard, el 1930, que sembla documentar el canvi de parella. “La imatge captura la felicitat exultant de l’artista que ha conquistat l’amor de Gala i la inquietud del poeta davant la possibilitat de perdre’l”, segons les comissàries.

També d’aquesta època són les imatges de l’artista francesa Valentine Hugo, que retrata l’empordanès davant la casa de Portlligat -acabada de pintar, segons l’escrit del revers de la fotografia- i un any després el fotografia amb André Breton, cosa que deixa un dels pocs testimonis del seu pas per Portlligat. Precisament és Breton qui encarrega a una altra de les protagonistes de la mostra, Denise Bellon, que faci les fotografies de l’Exposició Internatinal del Surrealisme de París, el 1938, on participa Dalí.

A més de Gala, hi ha una altra dona que dedica el seu talent a impulsar la carrera de la seva parella. Es tracta d’Yvonne Halsman, que va entrar com a aprenent a l’estudi del que serà el seu marit, Philippe Halsman, i que es va dedicar a retratar el procés creatiu de les fotografies del seu espòs, com en les imatges de l’exposició, que documenten com van preparar Dalí i Halsman l’obra In voluptate mors (1951). També van immortalitzar un Dalí en ple procés creatiu Lies Wiegman, Suzy Embo -l’única de les catorze que continua viva-, Michelle Vincenot i Marcia Keegan. Aquesta última va registrar el 1966 un acte a Nova York en el qual Dalí va rebre molt males crítiques per haver estat més pendent dels fotògrafs que del públic. Sense oblidar les imatges de la polifacètica Gloria Braggiotti, o de les consagrades Liselotte Strelow, Martha Holmes i Karen Radkai. Un treball d’investigació i documentació “exhaustiu i detectivesc” per fer visibles catorze dones lliures i sorprenents que es van creuar en algun moment en la vida de Dalí.