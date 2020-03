L'última pel·lícula de James Bond, nova víctima del coronavirus

Les víctimes col·laterals de l'epidèmia de Covid -19 no paren d'augmentar. L'última és el popular James Bond , que aquest dimecres ha vist com li ajornaven l'estrena de la seva última pel·lícula, 'Sin tiempo para morir'. El film, que havia d'arribar a la cartellera al mes d'abril, ha hagut de retardar la data d'arribada als cinemes, que ara es preveu per al 12 de novembre al Regne Unit i per al 25 del mateix mes a la resta del món.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd