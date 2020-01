Jaume Collboni obre la porta a un canvi d'ubicació de l'Hermitage

El futur de l'Hermitatge de Barcelona es complica en la recta final de l'aprovació del projecte per part de l'Ajuntament de Barcelona. El tinent d'alcalde Jaume Collboni va afirmar dilluns a Betevé que, segons l'informe de mobilitat que va encarregar el consistori, la ubicació del museu a la Nova Bocana comportaria "moltes dificultats" de mobilitat a la Barceloneta. "Els estudis que es faran públics ben aviat reflecteixen moltes dificultats de mobilitat", diu Collboni, que està obert a la possibilitat que el museu s'instal·li en un altre lloc.

L'Ajuntament "ha de donar alternatives, o proposar alternatives a aquest operador [l'Hermitage] perquè sigui possible", assegura Collboni. Al Port de Barcelona diuen que l'última paraula és de l'Ajuntament de Barcelona i que hauran "d'acatar" la seva decisió. Abans de la Nova Bocana, la ubicació prevista de l'Hermitage era una nau catalogada del Port, i també es va posar damunt la taula la possibilitat d'ubicar-lo en l'Antiga Foneria de Canons i l'Escola de Nàutica.

En canvi, fonts pròximes a l'Hermitage asseguren que la inversió que han fet no permet canviar la ubicació i que el museu és un projecte privat, autofinançat amb fons propis i que "s'ajusta tècnicament i jurídicament a la normativa". També que l'últim informe de mobilitat, aprovat per l'Ajuntament de Barcelona i elaborat per la consultora Intra, "no conclou que la implantació del museu comporti dificultats per a la mobilitat si s'apliquen mesures per equilibrar el flux que generarà el canvi d'usos". També concreten que l'informe de mobilitat recull que el flux de persones serà "inferior a la mobilitat generada per una activitat comercial intensiva" i que tot plegat es va tenir en compte en la presentació del projecte.





Per a Collboni, l'Hermitage de Barcelona forma part de l'obertura de la ciutat cap als projectes culturals público-privats. "També ha de fer la feina d'atraure col·leccions i actors culturals privats", explica. L'informe de mobilitat és un dels quatre que va encarregar l'Ajuntament i que, segons pròximes a l'Hermitage no són vinculants. Els altres són d'urbanisme, economia i cultura, i encara no s'han fet arribat als diferents grups municipals. Està previst que el contingut es faci públic abans que acabi el mes.





La mobilitat podria ser només la primera negativa al projecte, perquè els comuns han expressat anteriorment que veuen poc clars tant la viabilitat econòmica com el projecte cultural del museu.