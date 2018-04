Jordi Savall torna a Cererols en el 400 aniversari del compositor

Jordi Savall L’AUDITORI 4 D’ABRIL

El patrimoni no és una relíquia inerta apta només per ser venerada en una urna, sinó una font constant de bellesa i coneixement que ha de ser preservada, transmesa i renovada de generació en generació. Una de les primeres gravacions discogràfiques, el 1987, de la llavors nounata Capella Reial de Catalunya va estar dedicada a dues de les misses més cèlebres de la producció que es conserva de Joan Cererols. Amb la commemoració del 400 aniversari del naixement d’aquest compositor barroc que va marcar una de les hores més brillants de l’escola de música de Montserrat, Jordi Savall ha tornat a aquest repertori fascinant (i encara no prou conegut) per guiar les veus de la Jove Capella Reial de Catalunya, una remarcable iniciativa de perfeccionament per a intèrprets en els primers estadis de la carrera. L’única nota negativa del concert va ser la fluixa assistència de públic.

La mirada del director ha aprofundit encara més en la càrrega espiritual d’aquestes partitures, en especial de la Missa de difunts. En lloc d’arestes o acusats contrastos dramàtics, Savall prima un so més tornassolat i un gest més contemplatiu, que no descuida els jocs de volums, negociats amb saviesa, entre les diferents masses vocals, des de l’impecable trio format per Kristin Mulders, David Sagastume i Josep-Ramon Olivé fins a uns tutti equilibrats amb nitidesa. El discurs va fluir amb naturalitat, també en els fragments en què el cant pla s’alterna amb la polifonia, i va estar reforçat per la calidesa d’un acompanyament instrumental presidit per les violes de gamba, els sacabutxos i els baixons.

De nou, la intenció pedagògica (joves intèrprets compartint escenari amb solistes acreditats) no està en absolut en contradicció amb l’excel·lència dels resultats. El mateix caràcter de la Missa de batalla va afavorir una interpretació més enèrgica, reforçada aquest cop per la percussió del fidel Pedro Estevan, sense per això cap pèrdua en la cohesió d’un grup vocal que evidencia, un cop més, les qualitats que fan de Lluís Vilamajó un dels millors preparadors corals del país.

Com en altres actuacions recents, Jordi Savall va voler dedicar la propina als presos polítics. Confiem que el plany per Catalunya que va interpretar sigui un estat transitori.