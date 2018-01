Kidman, Moss, Brosnahan: en televisió manen elles

En matèria televisiva, es va repetir l’accent feminista del palmarès i també dels discursos. Les tres actrius vencedores van vertebrar el missatge. Nicole Kidman obria la nit en rebre el guardó a millor actriu de minisèrie, gràcies a la seva participació a Big little lies, una denúncia de la violència masclista i alhora un cant a la sororitat.

“El meu personatge representa una cosa que ara mateix està en el centre de la conversa: l’abús”, deia l’australiana en recollir l’honor. “Crec que podem instar a un canvi, i ho espero, a partir de les històries que expliquem i també per com les expliquem. Mantinguem la coversa viva, fem-ho”, va concloure.

El de Kidman va ser el primer dels quatre guardons d’aquesta sèrie coral creada per David E. Kelley. El seu marit a la ficció, Alexander Skarsgard, també va recollir premi, en l’apartat masculí, i Laura Dern feia el mateix, com a intèrpret de repartiment. I Big little lies coronava la seva nit de glòria quan acabava alçant el globus a la millor minisèrie i feia així el ple: quatre victòries de quatre nominacions.

La segona guanyadora estava també cantada: The handmaid’s tale també va guanyar l’estatueta de millor sèrie dramàtica i Elisabeth Moss, la seva protagonista, recollia el premi a la millor interpretació en aquesta categoria. En el discurs d’acceptació, l’actriu va recórrer a unes paraules de Margaret Atwood -l’autora de la novel·la a partir de la qual s’ha creat aquesta sèrie distòpica- per celebrar que les històries femenines ja no viuen entre les línies, sinó que s’imprimeixen negre sobre blanc. Moss, de fet, va dedicar-li el premi: “Margaret Atwood, aquest premi és per a vostè i per a totes les altres dones que la van precedir i li van agafar el relleu, i que van ser prou valentes per plantar-se davant la intolerància i la injustícia i per lluitar en favor de la llibertat”.

El triplet feminista el va completar l’actriu Rachel Brosnahan, figura central a The marvelous Mrs. Maisel, guanyadora en la categoria de comèdia, per una història que mostra les dificultats, als anys 60, d’una monologuista que intenta obrir-se pas en un món d’homes i emancipar-se del seu marit. I, seguint la tònica dels dos casos anteriors, també es va coronar com a millor sèrie -en l’apartat de comèdia-, la qual cosa situa definitivament en el mapa aquesta ficció d’Amazon.

Pel que fa als actors, Sterling K. Brown va repetir l’èxit de fa uns mesos amb els Emmy i es va endur el Globus d’Or al millor intèrpret de drama, per This is us, mentre que Aziz Ansari, protagonista -i director- de Master of none, va fer el mateix en l’apartat de comèdia, la qual cosa consolida aquesta sèrie agredolça, honesta, propera i, en la seva segona temporada, summament cinèfila. Ewan McGregor va ser l’escollit en la categoria de minisèrie, pel seu doble paper de dos bessons a Fargo.