'Les distàncies', d'Elena Trapé, guanya el premi Sant Jordi de cinema

' Les distàncies', segona pel·lícula de la cineasta i guionista Elena Trapé, ha estat escollida aquest dilluns com a millor pel·lícula espanyola en la 63a edició dels premis Sant Jordi de cinematografia que organitza RNE. El film és un retrat col·lectiu d'un grup de quatre amics que viatgen a Berlín per visitar per sorpresa un cinquè, que no els rep com esperaven.

' Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico, que parla sobre la relació d'una mare i una filla molt unides fins que aquesta decideix independitzar-se, s'ha imposat en la categoria de millor 'opera prima'.

El jurat està format per una vintena de periodistes i crítics dels mitjans de comunicació catalans, i el guardons es lliuraran en una gala el 29 d'abril a Barcelona.

En la categoria d'interpretacions, Antonio de la Torre ha estat premiat com a millor actor en pel·lícula espanyola pels seus papers a ' El reino', de Rodrigo Sorogoyen, i a 'Tiempo después', de José Luis Cuerda. En categoria femenina, l'actiu Bárbara Lennie, que ja va ser distingida el 2010, repeteix victòria per les seves intervencions a ' La enfermedad del domingo', de Ramón Salazar, a 'Todos lo saben', d'Asghar Farhadi, i a 'Petra', de Jaime Rosales.

En categoria internacional, l'actriu luxemburguesa Vicky Krieps s'ha endut el guardó a millor actriu en pel·lícula estrangera per 'El hilo invisible', al costat de Daniel Day-Lewis.

El premi a millor actor en pel·lícula estrangera ha sigut a títol pòstum per a Harry Dean Stanton per la seva interpretació al film 'Lucky', el seu últim treball, on era un tossut nonagenari en ple viatge d'autoexploració durant el qual meditava sobre la mort, la comunicació humana i l'espiritualitat.

Finalment, la millor pel·lícula estrangera ha sigut per a ' Lazzaro feliz', de la italiana Alice Rohrwacher, un drama neorealista protagonitzat per un jove i bondadós pagès que viu en un petit poble, La Inviolata, que controla la marquesa Alfonsina de Luna.