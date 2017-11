Sala Apolo, Jamboree i Tarantos se sumen a la vaga general

La Sala Apolo, el Jamboree Jazz Club i Tarantos Flamenco han anunciat que s’adhereixen a la vaga general convocada per aquest dimecres 8 de novembre. Les sales de música tancaran les portes al llarg de la jornada i anul·laran els concerts previstos. El grup Mas i Mas, que gestiona el Jamboree i Tarantos, assegura en un comunicat que "en senyal de protesta i rebuig davant la situació que està vivint a Catalunya, hem decidit adherir-nos a la vaga general".

Mas i Mas intentarà buscar noves dates per a l'actuació de Rycardo Moreno Urban Quartet, prevista per al dimecres al Jamboree. La sala Apolo, per la seva banda, ha cancel·lat el concert del raper guineà Lyricson i la sessió Cannibal Sound System amb Dj Plan B, Dj Chekeré i Dj Karlixx. El concert del cantautor valencià Xavi Sarrià, tanmateix, s’ha ajornat fins al 15 de novembre.

El Memorimage de Reus, el festival de cinema fet a partir de material d'arxiu que s'havia de celebrar a Reus del 8 a l'11 de novembre, avançarà al dimarts 7 la seva inauguració a causa de la vaga general. així doncs la inauguració del festival es farà el dimarts, en comptes del dimecres com estava previst.