El Liceu presenta el ballet més tràgic de ‘Romeu i Julieta’

El Romeu i Julieta del Ballet del Gran Teatre de Ginebra, amb coreografia de la suïssa Joëlle Bouvier, és incombustible: l’han tornat a muntar vuit anys després de l’estrena, i té prevista una extensa gira per la Xina. Però aquests dies no cal anar tan lluny, perquè es pot veure al Liceu fins dimarts, com a primer ballet de la temporada. No deu ser fàcil enfrontar-se com a artista a una obra com aquesta, perquè s’ha convertit en el ballet més representat de Prokófiev, i per la grandesa de l’obra de Shakespeare. Joëlle Bouvier se n’ha sortit amb una proposta que és contemporània i, alhora, fidel al compositor. “He comprimit l’obra i l’he treballat a partir de suites, de petites peces. No m’interessen les anècdotes ni els personatges, sinó que volia concentrar-me en el drama -explica Bouvier-. Prokófiev ja ho va fer així. Va compondre un ballet llarg, i el va articular a partir de suites.

Més enllà d’aquesta compressió, Bouvier posa en relleu el caràcter tràgic de Romeu i Julieta i al començament de l’obra ja anticipa la mort dels protagonistes. “L’he concebut com una tragèdia antiga, i aleshores era habitual que s’expliqués el que havia de passar més endavant”. Aquesta aportació també li serveix per parlar de Romeu i Julieta com a víctimes i no com a dos enamorats que perden el cap. “Tothom se sap la història, i he volgut introduir la idea que la mort dels dos joves és el gran error de dues famílies que estan enfrontades”. Pel que fa a la música, està interpretada per l’Orquestra Simfònica del Liceu sota la direcció de Manuel Coves.

Romeu i Julieta va ser la primera col·laboració de Jouvier amb el Ballet del Gran Teatre de Ginebra. Van repertir el 2015 amb un Tristany i Isolda que va rebre el premi de la crítica a França i que es podrà veure a Teatros del Canal de Madrid a final de mes. El repartiment de Romeu i Julieta està format per vint ballarins, que destaquen, segons Bouvier, per la seva versatilitat. “Estan acostumats a treballar amb diferents coreògrafs i tenen més capacitat d’adaptació”, diu. Així i tot, s’esforça per treure el millor de cadascun d’ells. “La meva manera de treballar consisteix a buscar el motor de la inspiració a través de la feina, i la humanitat i el sentit artístic treballant individualment amb cada ballarí”, conclou.