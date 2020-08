'Little monsters': Lupita Nyong'o destaca en una irregular comèdia zombi

'Little monsters'

(2,5 estrelles)

Direcció i guió: Abe Forsythe. 93 min. Regne Unit, Austràlia i Estats Units (2019). Amb Lupita Nyong'o, Alexander England i Josh Gad. Estrena als cinemes el 14 d'agost

A mig camí entre la figura monstruosa, la criatura patètica i l’ésser insurrecte, el zombi ha esdevingut un dels arquetips més elàstics del cinema de gènere. Capaç de servir tant a Hollywood com als autors independents (de George A. Romero a Jim Jarmusch), el zombi ha estat objecte de paràboles polítiques sobre la indefensió del desheretats, però també ha sabut donar peu a exercicis evasius, tocats per un hedonisme salvatge i abocats a la comèdia negra. Aquesta segona via és la que emprèn el film australià Little monsters, que situa un rocker fracassat, una mestra d'escola bressol i els seus innocents alumnes en el cor d’un brot zombi provocat per l’exèrcit dels Estats Units. Escrita i dirigida per l’actor i realitzador australià Abe Forsythe, Little monsters entrecreua sense gaire encant l’odissea de supervivència, la història d’aprenentatge i maduració i la crònica sentimental, convertint el còctel genèric en un entreteniment puntualment efervescent, però d’efecte efímer.

Els adeptes al terror humorístic vingut dels antípodes potser relacionaran Little monsters amb les Ovelles assassines que va dirigir Jonathan King l’any 2007, film que alhora remetia a la irreverència gore de l’etapa primerenca de Peter Jackson. Tanmateix, els profans en la matèria trobaran un referent més proper en Zombieland. Com a la saga protagonitzada per Woody Harrelson, Little monsters sap treure suc d’un escenari recreatiu (un parc-granja infantil), de les referències pop (de Darth Vader a l' MMMbop dels Hanson), del comentari meta (una nena afirma: “Això no té ni cap ni peus i els zombis semblen de mentida”) i de la química entre els actors, aquí liderats per una Lupita Nyong'o que, com a Nosaltres, de Jordan Peele, demostra el seu talent per naturalitzar la neurosi entre adorable i temible del Dr. Jekyll i Mr. Hyde.