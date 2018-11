Manel celebra els 10 anys del debut amb una edició en vinil

Per celebrar el 10è aniversari de l’edició d’'Els millors professors europeus', Manel publicarà el divendres 23 de novembre un disc en vinil, amb una versió remasteritzada, que també es podrà trobar en CD i format digital.

A 'Els millors professors europeus' [se'n van vendre més de 30.000 còpies i es va convertir en 25è àlbum més sol·licitat de Spotify a Espanya] el grup hi va incloure les quatre cançons de la maqueta del 2007 ('Ceràmiques Guzmán', 'En la que el Bernat se't troba', 'Nit freda per ser abril' i 'Dona estrangera') i vuit que eren noves ('Pla quinquennal', 'Captatio benevolentiae', 'Al mar!', 'Els guapos són els raros', 'Roma', 'Ai, Dolors', 'Avís per a navegants' i 'Corrandes de la parella estable').