Méndez de Vigo autoritza un recurs per al retorn a Lleida de les obres de Sixena

El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha autoritzat la interposició d'un segon recurs de reposició contra l'ordre judicial del trasllat de les obres de Sixena. En aquest segon recurs es demana "la devolució" de les peces al Museu de Lleida "per haver sortit sense que s'hagi respectat el procediment legal establert". El text està firmat per l'advocat de la Generalitat, que des de l'aplicació de l'article 155 està controlada des del govern espanyol. El recurs assegura que "no s'han respectat les garanties constitucionals" i que, per tant, "la resolució judicial resulta nul·la". La Generalitat considera que s'ha produït una "greu infracció processal" perquè no es van poder defensar sobre l'accés al Museu de Lleida abans del trasllat.

Tal com va passar amb el primer recurs, els serveis jurídics catalans critiquen amb duresa l'actuació del magistrat del jutjat número 1 d'Osca i diuen que les seves mesures "són injustes i desproporcionades" en autoritzar l'entrada al Museu de Lleida dilluns passat i d'autoritzar, en cas que fos necessari, l'ús de la força. Per a l'advocat de la Generalitat, "res justifica aquesta actuació extraordinària que va tenir lloc fora dels horaris habituals d'intervenció dels jutjats civils de primera instància", com tampoc l'ús de la força "sense establir que aquesta hauria de ser proporcionada".

El recurs insisteix que ni el Museu de Lleida ni els seus funcionaris "són mereixedors" d'aquest tracte. "Acordar la utilització de la força contra el museu públic i els seus funcionaris és incomprensible", afegeix el text, que precisa que "no hi havia antecedents que fessin suposar una actitud hostil" dels responsables de l'espai. El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, es va oferir a obrir les portes a primera hora del matí.