El Mercat de les Flors programa una temporada rècord amb més de 40 espectacles

Compromís és el concepte que defineix la temporada 2020-2021 del Mercat de les Flors, que s'ha presentat aquest dijous. Compromís amb la creació, el pensament i la societat. "Treballar amb el cos ja és un posicionament polític", ha dit la directora artística, Àngels Margarit. Quatre constel·lacions guiaran una temporada rècord en nombre d'espectacles perquè recupera 12 dels 14 que es van quedar pendents de l'anterior. Així, hi haurà 46 espectacles, a banda de cicles i festivals, quan normalment n'hi ha al voltant de 30.

Obrirà temporada l'1 d'octubre Deborah Hay amb Cullberg, la companyia de dansa més destacada de Suècia. "Hay és una de les creadors dels anys 70 més rellevants. William Forsythe la va redescobrir i ara està de resident al Cullberg", explica Margarit. Entre les cinc propostes de Hay hi haurà una estrena, Horse, amb deu ballarins, de cara al març. La segona constel·lació és una recuperació, Lia Rodrigues, a l'octubre, amb la participació prevista de la coreògrafa francesa Maguy Marin, mentre que la tercera la protagonitzarà Mal Pelo i el seu projecte al voltant de la música de Bach. "Ens interessa perquè la companyia treballa el tema de l'envelliment i la transmissió del llegat, i el Mercat forma part de DOPODO, un projecte europeu entorn de la dansa i l'edat", comenta la directora. Mal Pelo estrenarà Highlands, una producció del Mercat de les Flors que tanca la tetralogia Bach Project. Una altra constel·lació és la que posen en òrbita dos creadors espanyols, Olga Mesa i Francisco Ruiz de Infante, que presentaran al gener Carmen Shakespeare: La total, "una peça amb moltes capes, potent i personal". Finalment es recuperarà Societat Doctor Alonso amb la peça que es va haver de suspendre, Andrei Rublev, una paniconografia, al desembre.

Pere Faura assumirà la segona producció de Cèl·lula, un programa adreçat a donar visibilitat als creadors locals, amb l'estrena al festival Grec de Rèquiem nocturn, amb deu intèrprets de diferents edats i procedències i quatre músics en escena. La jove coreògrafa Eulàlia Bergadà presentarà al Mercat Very very slightly al desembre. I de la ballarina associada al centre, Marina Mascarell, es recuperarà Second landscape amb l'Skanes Dansteatre.

651x366 'Traces', d'Última vez Wim Vandekeybus / Danny Will 'Traces', d'Última vez Wim Vandekeybus / Danny Will

Entre els noms internacionals de la nova temporada sobresurt el debut al Mercat de Catherine Gaudet amb L'affadissement du merveilleux, al febrer. "És una peça que parla del retorn, de la repetició i els cicles de la vida amb un treball de cos molt interessant", avança Margarit. Tornarà l'Akram Khan Company amb Chotto Xenos, al gener, i Wim Vandekeybus al març amb Traces, una obra en què recupera l'essència de la dansa: "És una narració que genera molt de misteri", afirma Margarit. A més a més, vindrà la Compagnie Olivier Dubois (COD), amb My body coming forth by day. I també la companyia d'Ayelen Parolin en el marc de la Quinzena de Dansa a l'abril. Broden la temporada noms com La Veronal, Andrés Corchero i Lipi Hernández.

Aquesta temporada també permetrà veure les creacions de tres artistes que treballen amb la dansa d'arrel: Juan Carlos Lérida amb La litúrgia de les hores completa –és a dir, dotze hores en diferents espais del Mercat–, que servirà per tancar la temporada el 6 de juny; Sol Picó amb Animal de séquia, que es va veure a la Fira Mediterrània de Manresa el 2019, i Manuel Liñán amb ¡Viva!. El circ també hi serà present amb la recuperació del cicle Circ d'Ara Mateix amb sis espectacles del 26 al 28 de desembre, així com festivals com El Més Petit de Tots o Africa Moment.

Voluntat de créixer

La temporada 2019-2020 s'ha tancat amb unes pèrdues estimades de 100.000 euros, que es podrien agreujar si no poden començar amb normalitat la pròxima a l'octubre. En aquest sentit, el Festival Grec els servirà de baròmetre per testar les mesures de seguretat. En tot cas, Àngels Margarit té clar que caldria donar un impuls a l'equipament: "Ens agradaria créixer perquè estem al límit, hauríem de fer obres a l'edifici i necessitem més finançament". El pressupost de la nova temporada ha crescut "una miqueta" gràcies a un increment en l'aportació de la Generalitat i ha passat de 4,79 a 4,92 milions d'euros. D'aquests, la Generalitat n'aporta 1,27, l'Ajuntament de Barcelona 2,51 i el ministeri de Cultura 380.000 euros. Els ingressos generats pels recursos propis s'espera que siguin de 760.000 euros.

Sobre la precarietat del sector de la dansa que ha posat de manifest la crisi del covid-19, Margarit creu que "l'administració no arriba a ser-ne conscient". Ha assenyalat que aquests autònoms sovint tenen contractes per un dia quan en realitat hi ha un feina prèvia que no es comptabilitza. També ha sigut molt crítica amb el sistema de les subvencions: "Conec molts artistes que no les demanen perquè no els compensa".