El Mercat de Música Viva de Vic prepara una edició digital

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), que se celebrarà del 14 al 19 de setembre, s'avança a la nova normalitat i prepara una edició, la 32a, amb continguts digitals i concerts que es podran veure en línia. De fet, les actuacions, sense públic, s'enregistraran uns dies abans a les dues sales de l'Atlàntida de Vic (l'auditori i el teatre) i estaran disponibles amb accés lliure a la web i al canal de YouTube del Mercat. Es tracta d'un material del qual els grups i artistes disposaran posteriorment per a la seva promoció. La programació artística d'aquesta edició es comunicarà al juny.

Tanmateix, no es descarten els concerts amb públic. "Si la situació ho permet, sí que ens plantegem la possibilitat d'organitzar algun concert presencial, però és molt probable que siguin de format mig o petit amb control d'aforament i totes les mesures necessàries per garantir la salut del personal i el públic", explica el director del MMVV, Marc Lloret. Ara com ara, no es pot concretar on es faran aquests concerts presencials, ni en quines condicions d’aforament i de mesures sanitàries, però tot indica que se’n podran fer en alguns punts de la ciutat. En qualsevol cas, tot dependrà de les indicacions específiques sobre la nova normalitat al setembre. Per tant, no es pot assegurar si hi haurà o no concerts a la plaça Major i a l'Espai Sucre, els dos grans escenaris tradicionals de la programació no estrictament professional del Mercat.

Pel que fa a les activitats adreçades exclusivament als professionals del sector, que al cap i a la fi són l'essència del Mercat, es faran totes en l'entorn digital i s’organitzaran a través d’un "ampli programa de continguts virtuals, que potenciaran la visualització de nous projectes i el contacte entre venedors i compradors". Per exemple, les empreses del sector podran exposar a través d’un vídeo les propostes i novetats dels seus catàlegs, i els acreditats a l’àrea professional les podran consultar a la web. També es faran altres activitats complementàries perquè aquesta edició especial "sigui útil per impulsar i facilitar eines de negoci al sector de la música en directe". En aquest sentit, aquest any les acreditacions professionals seran gratuïtes.

"La idea del Mercat d'enguany és que els continguts digitals i les activitats online contribueixin a dinamitzar el sector i també a promoure la contractació de música en directe", diu Lloret, que admet que, "òbviament, l'experiència no serà comparable a la d'una edició presencial com qualsevol de les 31 edicions anteriors". "Però estem treballant perquè aquest Mercat sigui igualment eficaç, útil i inspirador", afegeix Lloret.

L'evolució de la pandèmia i de les solucions mèdiques al covid-19 obre una sèrie d'interrogants en el MMVV, un entorn en el qual bona part del sector de la música en directe es concentra per mostrar artistes, grups i espectacles susceptibles de ser contractats al llarg del mesos següents. I aquest serà un repte afegit per al Mercat, perquè les contractacions hauran d'adaptar-se a les noves condicions d'aforament i als protocols sanitaris. Per a Lloret, el repte també és una responsabilitat perquè, diu, "és important explorar totes les possibilitats per fomentar la contractació de música en directe", en un moment en què "el sector està tocat, tant la part artística com la tècnica i la de gestió, amb milers de persones que estan sense feina i amb un futur incert".