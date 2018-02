Més músics pendents de sentència: Pablo Hasél i La Insurgencia

Valtonyc no és l’únic músic que els últims mesos ha passat pels tribunals arran de les seves lletres. El raper lleidatà Pau Rivadulla, conegut com a Pablo Hasél, va declarar l’1 de febrer davant l’Audiència Nacional acusat d’enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries contra la Corona i les institucions de l’Estat. Hasél s’enfronta a dos anys i nou mesos de presó i a una multa de 40.500 euros per una sèrie de cançons i tuits publicats entre el 2014 i el 2016 en què acusava la monarquia de robar diners públics i insinuava que la Guàrdia Civil tortura i dispara a immigrants. A més, Hasél suma una condemna de dos anys de presó del 2014 ratificada pel Suprem també per enaltiment del terrorisme a través de la seva música.

En paral·lel, els dotze integrants del col·lectiu La Insurgencia estan pendents del Suprem després de recórrer la condemna de l’Audiència Nacional de dos anys de presó per a cadascun d’ells per enaltiment del terrorisme. La fiscalia els acusa de donar suport als Grapo i de mantenir, a través de les cançons, “una tònica subversiva davant l’ordre constitucional democràtic”.