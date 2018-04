Mor Cecil Taylor, impulsor del 'free jazz'

El pianista nord-americà Cecil Taylor, un dels pioners de l'avantguarda del jazz a Nova York, ha mort aquest dijous als 89 anys. Taylor era conegut, sobretot, per haver desenvolupat un singular i enigmàtic concepte jazzístic que va revolucionar el gènere musical. Gran defensor de la llibertat artística, Taylor va diluir les fronteres del jazz fins a avançar-se als artistes contemporanis d'aquest gènere. Va començar a compondre als anys 60, partint de llarguíssimes improvisacions, i va donar forma així, juntament amb altres pioners com Ornette Coleman, al free jazz.

Nascut a Queens el 1929, Taylor va començar a estudiar piano als sis anys. Més endavant va graduar-se al New York College of Music i va muntar el seu primer grup amb 16 anys. Un any després va llançar el seu primer disc, 'Jazz Advance', que va precedir treballs com 'Looking ahead' (1958) i 'The world of Cecil Taylor' (1960). Des de finals dels anys 60, Taylor va començar a fer extensos concerts de piano sol, amb els quals es va crear la seva llegenda. A principis de la dècada del 2000 va unir-se amb el baterista Max Roach, amb qui va fer duet i va tancar la seva prolífica discografia (va editar prop de 80 discos).