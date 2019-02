Mor George Mendonsa, el mariner que va fer el petó a una infermera a Times Square

La imatge és icònica i ha donat la volta al món des del 14 d'agost del 1945: un mariner i una infermera fent-se un apassionat petó a Times Square (Nova York). El mariner estava eufòric perquè aquell dia se celebrava el final de la Segona Guerra Mundial. El fotògraf Alfred Eisenstaedt va immortalitzar aquell moment i el va publicar a la revista 'Life'. Normalment els protagonistes de les imatges queden en l'anonimat, no obstant això el petó es va fer tan icònic que es va buscar la identitat dels seus protagonistes.

No va ser fàcil, perquè molts es reivindicaven com a protagonistes del petó. Al final, però, i gràcies a les noves tecnologies de reconeixement facial, es va confirmar que era George Mendonsa, que va morir diumenge als 95 anys a Rhode Island. Mendonsa era un pescador que va servir a la Marina durant la Segona Guerra Mundial. Era a Nova York de permís i quan va saber que ja no hauria de tornar al front perquè la guerra s'havia acabat ho va sortir a celebrar. Aquest petó ara podria provocar molta polèmica. Els protagonistes de la fotografia no es coneixien, sinó que ell –que havia sortit a celebrar-ho i havia begut força– va agafar la noia per la cintura i li va estampar el petó sense demanar-l'hi.

No va ser un petó romàntic

La infermera no era una infermera. Es deia Greta Zimmer Friedman, va morir fa tres anys, i era assistent dental. Zimmer es va reconèixer a la imatge quan va caure a les seves mans el llibre 'L'ull d'Eisenstaedt'. Durant anys s'havia cregut que la infermera en qüestió era Edith Slain. "Ell només era algú que estava de celebració. No va ser un petó romàntic sinó una manera de dir «Gràcies a Déu, la guerra s'ha acabat»", va explicar Zimmer.

El 2012 Mendonsa i Zimmer es van retrobar a Times Square, al mateix lloc on Eisenstaedt els havia fotografiat dècades abans. Mendonsa va estar casat durant 70 anys amb una altra dona. La seva filla, Sharon Molleur, ha explicat que diumenge a la matinada va rebre una trucada de la residència d'avis on residien els seus pares avisant-la que Mendonsa havia caigut.