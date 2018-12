Mor Moncho, el rei del bolero, als 78 anys

Joan Manuel Serrat, Dyango, Antonio Carmona, Miguel Poveda, Rosario, Sabor de Gràcia, Diego el Cigala, Estrella Morente i Pau Donés havien de participar el 14 de gener en un concert d'homenatge a Moncho a L'Auditori. Era el comiat que el mateix Moncho havia previst per dir adeu als escenaris. No podrà ser perquè aquest divendres el rei del bolero ha mort a causa d'una aturada cardiorespiratòria als 78 anys a l'Hospital de Mataró, on estava ingressat des del dia de Nadal.

"Moncho és un amic entranyable, una bona persona i un cantant que no ha sigut prou reconegut", explicava fa un parell de setmanes Dyango, que a més afegia sense cap mena de dubte que Moncho "ha sigut el millor cantant de boleros".

Ramon Calabuch, Moncho per a l'art, va néixer a Barcelona el 1940. Era un fill de la Gràcia gitana i dels envelats de la plaça del Sol que es passava la tarda escoltant discos de boleros. “A casa posaven flamenc, rumba, la música que sempre hem escoltat els gitanos. Però jo no, jo volia boleros, i em deien: «Nen, ja n’hi ha prou, canvia la música»”, explicava Moncho l'any passat just després de publicar el disc ‘Mis queridos boleros'.

Del bolero en va fer la vida, com no podia ser d’una altra manera, tot i créixer envoltat de genis de la rumba. “És que jo ja era un romàntic als 14 anys, i el Pescaílla i el seu germà em feien cantar a ritme de rumba catalana lenta, però a mi m'agradaven més els boleros”, deia. L'epifania bolerística definitiva va arribar quan, sent un adolescent, es va colar a l’envelat de la plaça del Sol durant les festes de Gràcia per veure de prop el cantant Lorenzo González, “un mulato veneçolà que sortia vestit tot de blanc, un paio molt maco”.

Al llarg de la seva carrera, Moncho, que va ser un gran admirador de Lucho Gatica, va posar veu a tots els grans compositors de bolero, i sempre amb un impecable compromís amb l'afinació i l'expressivitat per abordar repertoris de Manuel Alejandro, Benny Moré i Armando Manzanero, entre d'altres. Moncho també va reivindicar les arrels compartides per la música cubana i la catalana i a més de cantar en castellà també ha deixat un notable llegat de cançons en català.

Tot i que té una àmplia discografia, l'hàbitat natural de Moncho va ser el directe, sobretot en sales de festa. "És que els artistes anàvem més a les sales de festa i a cabarets com l'Emporio del carrer Muntaner", recordava Mocho sobre aquelles nits treballant en una Barcelona "màgica".