Mor l'actriu japonesa Kirin Kiki

Una des actrius més icòniques del cinema japonès, Kirin Kiki, coneguda sobretot internacionalment pels films que va fer amb Kirokazu Kore-eda, va morir dissabte a causa d'un càncer, segons han informat avui els mitjans japonesos.

Tenia 75 anys i el seu veritable nom era Keiko Urchida. Sovint, als films de Kore-eda interpretava el paper d'àvies malvades. L'actriu, però, defensava que s'havia posat a la pell de geishes, criades, policies, terratinents i segrestadores, entre altres. L'únic paper que no havia fet mai era el de princesa. Un dels seus últims films va ser 'Un asunto de familia', amb què Kore-eda va guanyar la Palma d'Or a Cannes l'any passat. La pel·lícula reflexiona sobre els vincles que estableixen un grup de persones que viuen sota el mateix sostre. L'actriu també va col·laborar amb Kore-eda en films com 'La nostra germana petita' (2015) o 'Después de la tormenta' (2016).

Malgrat que el càncer se li va diagnosticar el 2004, l'actriu no va deixar mai de treballar. El seu últim film estava dirigit per Tatsushi Ohmori i encara està en fase de postproducció. “No soc una persona decent, no encaixo ni compleixo amb els requisits i les normes socials i morals d'aquesta societat. En aquest sentit, potser he fet bé d'escollir convertir-me en actriu. No podria fer res més", va assegurar l'actriu en una de les seves últimes entrevistes al 'Japan Times'. L'actriu estava casada, tenia fills i nets però vivia sola a Tòquio. “No anunciaré la meva retirada. El millor escenari per a mi és tenir tothom amb la incertesa sobre quan em retiraré", va dir l'actriu, que negociava tots els seus contractes de manera personal des de feia més de 10 anys. "Vull morir a casa, amb al·lucinacions induïdes per la morfina", va assegurar. Espero que la meva mort no sigui dolorosa i que les meves últimes paraules siguin "Fins aviat. Adeu".