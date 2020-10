Mor als 89 anys Alfons Borrell, el pintor que volia convertir-se en pintura

La figura bondadosa i entranyable del pintor Alfons Borrell (1931-2020) contrastava amb la càrrega existencial, dramàtica i radical de la seva pintura, com es va poder veure fa pràcticament un any al dinar de presentació del llibre de la temporada d'Amics del Liceu, que li van encarregar les obres per acompanyar els textos de les òperes de la temporada. “La música no m’agrada escoltar-la, sinó sentir-la”, va dir. Alfons Borrell ha mort aquest dimarts al seu domicili de Sabadell de manera sobtada, segons informen fonts pròximes a la família. Li acabaven de portal al taller els quadres de la seva última exposició a l'Acadèmia de Belles Arts de la seva ciutat. Tenia programada una exposició al Museu de Montserrat per al 2021 que, malauradament, serà pòstuma. "Sempre va ser un artista molt discret, de treballar al taller, molt íntimament", diu la galerista de la galeria Joan Prats Patrícia de Muga, que representa Borrell des de fa dècades. Precisament el va ajudar a muntar l'exposició de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. "És un artista d'una radicalitat i d'un rigor que no són fàcils de trobar, és un artista singular", subratlla. De Muga recorda un detall de les obres de Borrell que fa pensar com estaven lligades a la seva existència i al seu sentiment del pas del temps: no tenen títol, però sí que estan datades amb el dia que les va acabar. "Ha treballat fins a l'ultim moment i les seves últimes obres transmetien també la seva energia", explica.



"La seva discreció no l'ha posat en la primera línia des del punt de vista canònic, però la seva aportació pictòrica és del més gran que hi hagut en l'art català", afirma l'escriptor i comissari Vicenç Altaió. "De la gent que treballa en el camp de l'abstracció –explica– Borrell és qui més va portar a l'extrem els límits de l'espai pictòric. És un treball rigorós que està eixamplat per l'emoció lírica a través de la recerca de colors i la captació de l'instant. En ell s'hi suma la recerca dels límits, amb el mínim d'expressió pictòrica i l'emoció a través del color, sense cap retòrica". També subratlla que, més que el blau, els colors terrosos i el verd, aquest últim evocador de la natura, el color que més el va inspirar va ser "el de la erra de Rosa", fent referència a la seva dona.

D'Hermen Anglada Camarasa a l'abstracció

La formació d'Alfons Borrell va començar als anys 50 amb Hermen Anglada mentre feia el servei militar a Mallorca i va continuar a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, però a mitjans d'aquella mateixa dècada va abandonar la figuració per una abstracció a la qual es va mantenir fidel, al marge de modes i capelletes, gràcies, en part, al fet que la professió de rellotger li va permetre pintar sense pressió econòmica. Va formar part del Grup Gallot el 1960. Aquell mateix any el crític Alexandre Cirici Pellicer el va convidar a participar en l’exposició inaugural del primer Museu d’Art Contemporani de Barcelona a la cúpula del Cinema Coliseum. Una dècada després Borrell va participar en la creació de la Sala Tres de Sabadell, i el 1978 va formar part de l’exposició Seny i rauxa. 11 artistes catalans al Centre Georges Pompidou de París.

Maria Lluïsa Borràs va ser una de les primeres comissàries que van escriure sobre la seva obra i la va posar en relació amb la pintura nord-americana contemporània. “Hi ha dues menes de pintors: els que pinten el que veuen i els que són ells mateixos pintura. Jo m’identifico amb aquests últims”, va dir l’artista amb motiu de la gran exposició que la Fundació Joan Miró li va dedicar fa cinc anys, posterior a la de la Tecla Sala (2006) i el Museu d’Art de Sabadell (2007). "En els seus inicis vam ancorar Borrell en una experiència extravagant com va ser el Grup Gallot, que mostra que s'havia arribat a una consciència plena de la pintura abstracta i del gestualismen i en els més intel·ligents d'aquest grup, entre els quals hi és ell, els va replantejar què vol dir pintar i la responsabilitat de l'artista a l'hora de crear més imatges", afirma Àlex Mitrani, conservador d'art de postguerra del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). "Encara que no va ser aparentment un artista teòric, sí que tenia un rigor i una evidència reflexiva molt grans, i això el va portar a una pintura que gairebé desapareixia", explica.

L'estima dels artistes més joves

Alfons Borell va ser molt estimat per artistes més joves, entre els quals hi ha Perejaume, Jordi Alcaraz i Albert Perelló, que va ser el comissari de l'exposició que la Fundació Vila Casas li va dedicar el 2011. "Per a la nostra generació, oberta a llenguatges molt heterogenis, artistes com Perejaume, jo mateix i el nucli de Sabadell, on hi ha la professora Pepa Balsach, el visitàvem sovint", recorda Altaió. També va ser cabdal, i es pot pensar que paradoxal, perquè són dos artistes molt diferents, l'amistat que va unir Alfons Borrell i Joan Brossa, que va ser qui el va presentar a la galeria Joan Prats. "Brossa era un antiretòric, i el despullament que trobava en l'obra de l'Alfons el que captivava".

Va ser fonamental en la vida d'Alfons Borell l'empremta que hi va deixar la Guerra Civil, que també va traspuar en la seva obra: la va passar a Blanes, on els seus pares el van enviar per protegir-lo. Un cop acabat el conflicte, va tornar a Barcelona. El 1940 la família es va instal·lar a Sabadell, i per a l'artista va ser un xoc abandonar la vida al camp envoltat de natura i l'estranyesa que li va provocar l'escola franquista.