Nova jornada de vaga al Museu Picasso, el MACBA, el CCCB i la Sala Ciutat

Els treballadors dels museus de Barcelona gestionats per l'empresa MagmaCultura tornen a fer vaga avui. El Sindicat Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) ha anunciat per avui una nova aturada que afectarà el Museu Picasso, el MACBA, la Sala Ciutat i el CCCB, quatre museus que gestiona MagmaCultura, i manté també en peu la convocatòria prevista per al 19 d'abril. Per la seva banda, els treballadors de Ciut'art -que porta el Museu del Disseny, l'Arxiu Històric de Barcelona, la Fundació Tàpies, el Museu de la Música, la Fundació Miró i el recinte de la Fabra i Coats de Sant Andreu- han decidit suspendre cautelarment la convocatòria de vaga fins al 26 d’abril.

SUT denuncia que Ciut'art i MagmaCultura mantenen diferent escales salarials i de jornada segons cada museu, utilitzen sistemàticament la contractació fraudulenta, imposen acords d'hores complementàries abusius que impedeixen la consolidació de les jornades i utilitzen sistemàticament categories per sota de les funcions reals desenvolupades.