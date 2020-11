Nova empenta al llibre que adoren els lectors: Irene Vallejo guanya el Premio Nacional d'assaig

260x366 Irene Vallejo guanya el Premio Nacional d'assaig Irene Vallejo guanya el Premio Nacional d'assaig

L'escriptora de Saragossa Irene Vallejo ha guanyat el Premio Nacional d'assaig amb el seu particular viatge a l'origen dels llibres L’infinit dins d’un jonc (Columna / Siruela), que a estones es llegeix com una novel·la d’aventures, amb la diferència que en comptes de cavallers, princeses i mags, els protagonistes són els llibres. L'assaig ha sigut un fenomen, amb desenes de reimpressions i traduccions, entre les quals la catalana. Ara rep el Premio Nacional del ministeri de Cultura, dotat amb 20.000 euros.

El jurat ha triat aquesta obra "per oferir un viatge personal, erudit i instructiu per la història del llibre i de la cultura al món antic, que transmet un sentiment de col·lectivitat en què tant la mateixa autora com qui la llegeix es reconeixen". "Des d'una magnífica capacitat narrativa, l'autora conjuga rigor i sentit històric en el contingut amb un extraordinari gust per l'escriptura, i projecta una mirada fresca que va més enllà de l'assaig i incorpora elements d'altres gèneres, sumant nous lectors a un tipus de literatura en què el públic creix dia a dia".

Fins a L’infinit dins d’un jonc, Vallejo –doctora en filologia clàssica a les universitats de Saragossa i Florència– havia publicat novel·les, reculls d’articles, un parell de llibres infantils i textos acadèmics. El va escriure sense tenir clara una editorial per publicar. "Començo amb un grup de genets que recorren Grècia a cavall, perseguint satisfer l’encàrrec del faraó d’Egipte", explicava a l'ARA. La Biblioteca d'Alexandria, les traduccions, la figura de l'autor, els clàssics, la fi dels llibres, tot entra dins aquest assaig que els llibreters no s'han cansat de recomanar i que ja havia guanyat el premi Ojo Crítico Narrativa 2019 i el Librerías Recomiendan 2020.