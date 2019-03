260x366 Núria Feixas és la nova directora del festival Ésdansa Núria Feixas és la nova directora del festival Ésdansa

El festival Ésdansa de les Preses (Garrotxa) ha renovat la direcció. Núria Feixas és la nova directora del festival en substitució de Jordi Fosas, que fa un mes va deixar el càrrec per assumir la direcció artística de la Fira Mediterrània de Manresa. El nomenament de Feixas no comportarà canvis radicals a l'Ésdansa, la pròxima edició del qual tindrà lloc del 19 al 25 d'agost. En aquesta ocasió, excepcionalment, la programació haurà estat treballada pels dos directors.

Feixas explica que vol aconseguir mantenir el nivell que el festival ha obtingut els últims anys i continuar reivindicant el paper de la dansa d'arrel tradicional com a expressió artística viva i en constant evolució. També potenciarà "la mirada actual, transversal i internacional" del festival, tal com explica en un comunicat. Feixas és llicenciada en enginyeria tècnica agrícola, ha format part del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny i ha sigut membre de la comissió de l'Ésdansa, on ha portat la producció i coordinació general del festival.