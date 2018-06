L’OBC porta a la platja música simfònica per escoltar i ballar

La commemoració del centenari del naixement de Leonard Bernstein marcarà l’inici del tradicional concert gratuït de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, que l’any passat va aplegar més de 14.000 persones. Demà a partir de les nou del vespre Álvaro Albiach dirigirà un programa que començarà amb l’obertura de l’opereta Candide i tres peces de West side story. El primer bloc es tancarà amb un altre compositor nord-americà, George Gershwin, de qui l’OBC interpretarà l’ Obertura cubana. “Bernstein i la dansa seran els eixos del concert”, va explicar ahir el director de Llíria a tocar de l’escenari que ja està muntat a la platja.

En aquesta cinquena edició del Concert a la Platja també hi haurà lloc per al “ballet romàntic”, amb fragments del Trencanous de Txaikovski i Coppelia de Léo Delibes, a més de la Bacanal de l’òpera S amsó i Dalila de Saint-Saëns. Finalment, com diu Albiach, arribarà el torn d’uns ballets “que estan més a prop de nosaltres”: la suite Montjuïc de Britten i la jota final d’ El sombrero de tres picos de Falla. “I després hi haurà uns bisos que no podem anunciar”, diu Albaich, director titular de l’Orquestra d’Extremadura. Com és habitual en els concerts a la platja, l’OBC estarà microfonada, hi haurà pantalles de vídeo per seguir les evolucions dels músics i s’ha triat un repertori amb “peces fàcils d’escoltar, populars i molt boniques”. “És evident que aquest tipus de concerts acosten la música clàssica i l’orquestra al públic, i fan que la gent sigui més conscient del que és una orquestra simfònica”, diu Albiach.

El Concert a la Platja forma part del cicle OBC Pops, que també inclou la interpretació a L’Auditori de la banda sonora de West side story mentre es projecta el film els dies 18 i 19 de juliol.